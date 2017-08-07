В Санкт-Петербурге состоялось заседание Военного совета Западного военного округа
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Андрей Картаполов
Источник: МО РФ
ЦАМТО, 7 августа. В Санкт-Петербурге в Окружном доме офицеров под руководством командующего войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковника Андрея Картаполова 4 августа состоялось заседание Военного совета.
В его работе приняли участие заместители командующего войсками ЗВО, начальники управлений, отделов и служб управления округа, командующие общевойсковыми объединениями ЗВО, Балтийским флотом и командиры соединений, воинских частей и их заместители.
"Личным составом Западного военного округа проделана серьезная работа по обеспечению безопасности Российской Федерации, – сказал в своем выступлении командующий войсками ЗВО. – С начала года в округе проведено более 150 внезапных проверок боевой готовности, в войска поступило более 500 ед. современной боевой техники, за минувший месяц в соединения и воинские части поступило 175 ед. военной техники, в том числе, 2 многоцелевых истребителя Су-30СМ, более 20ед. бронетанковой техники, свыше 100 автомобилей различного назначения, патрульный катер, а также средства связи. Проделана масштабная работа по совершенствованию инфраструктуры и вводу в строй новых объектов боевой подготовки".
Кроме того, командующий особо выделил прошедшие на Балтике совместные учения ВМФ России и ВМС Китая "Морское взаимодействие-2017", в рамках которого корабли Балтийского флота и военно-морских сил Китая, отработали способы и приемы противодиверсионной, противокорабельной и противовоздушной обороны. Такое межфлотское учение способствовало укреплению стратегического взаимодействия и российско-китайского партнерства.
В завершение командующий войсками ЗВО генерал-полковник Андрей Картаполов вручил государственные и ведомственные награды наиболее отличившимся военнослужащим, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
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07.08.2017
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