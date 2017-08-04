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Израиль продемонстрировал новый внедорожник с боевым модулем

07.08.2017 Военное обозрение 116 0
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Stormer
Автомобиль Stormer
Источник: armyrecognition.com

Как сообщает портал armyrecognition.com, израильская компания Plasan представила новый автомобиль в линейке SandCat, получивший название Stormer.

Производитель называет SandCat Stormer новой эрой в развитии легких внедорожников, указывая на то, что этот бронированный автомобиль массой менее 9 т имеет мощное противотанковое вооружение. На крыше машины размещена сдвоенная пусковая установка Samson Mini RWS, дополненная пулеметом калибра 12,7 мм с боезапасом в 150 патронов, передает "Warspot".

Разработчиком боевого модуля является израильская компания Rafael Advanced Defence Systems. Управляемые ракеты Spike LR, которыми вооружаются модули Samson Mini RWS, оснащаются комбинированной боеголовкой, способной эффективно поражать танки и пехоту (в том числе, находящуюся в укрытиях). При этом пуск ракеты может осуществляться в трех основных режимах: «Выстрелил и забыл» (Fire and Forget), «Выстрелил, заметил и скорректировал» (Fire, Observe and Update) и «Выстрелил и направил» (Fire and Steer).

Бронемашина SandCat Stormer оснащается двигателем объемом 6,7 л и мощностью 300 л. с. Заявленная производителем масса машины с боевым модулем составляет 8,8 т. Бронемашина вмещает до 5 человек, а также боекомплект из 6 дополнительных ракет Spike LR.
04.08.2017
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Израиль
Продукция
Spike NLOS
Компании
Rafael

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