В Минобороны рассказали о модернизации Ту-160 и Ту-95МС



Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС пролетают над памятником русскому князю Юрию Долгорукому во время генеральной репетиции Парада Победы.

Источник: AFP 2017, Vasily Maximov Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС пролетают над памятником русскому князю Юрию Долгорукому во время генеральной репетиции Парада Победы.Источник: AFP 2017, Vasily Maximov

О развитии парка стратегических ракетоносцев Ту-160 "Белый лебедь" и Ту-95МС "Медведь" шла речь на совещании в Минобороны, которое в пятницу провел глава ведомства Сергей Шойгу.

К данной теме армейское руководство обращается практически ежемесячно. Министр объяснил, почему так происходит. "Эти самолеты являются важным компонентом ядерного потенциала государства, - сказал Шойгу. - Они осуществляют регулярные полеты по плану стратегического сдерживания в акваториях Северного Ледовитого океана и Чёрного моря, а также в восточных регионах. Поэтому продление сроков службы ракетоносцев и повышение их боевой эффективности - одна из наших приоритетных задач".

Министр напомнил, что сейчас фирма "Туполева" совместно с другими промышленными предприятиями модернизирует Ту-160 и Ту-95МС, а также ремонтирует авиадвигатели, бортовое оборудование, занимается воспроизводством новых блоков и агрегатов. На Казанском авиазаводе им. Горбунова, где воздушные стратеги получают вторую жизнь, Шойгу бывал не раз. В числе прочего министру показали новое оборудование цехов, с помощью которого ведется механическая обработка и сварка крупногабаритных изделий для ракетоносцев из титановых сплавов.

Стратегический "Белый лебедь" Шойгу как-то назвал "уникальной машиной, опередившей время на несколько десятилетий и до сих пор не использовавшей в полной мере заложенные в нее конструктивные возможности". По мнению министра, в сверхзвуковом классе лучшего самолета никто еще не придумал. Начало поставок в армию модернизированного Ту-160М2 запланировано на 2021 год, а потребности в нем ВКС России оцениваются не менее полусотней машин.

На совещании Шойгу подвел итоги недавнего оперативного сбора с руководящим составом Вооруженных Сил. Во время его практической части генералы побывали в центре боевой подготовки Западного военного округа. Там с помощью современных технических средств им показали, как можно организовать боевую работу на командных пунктах всех звеньев по управлению огневым поражением противника, в том числе с применением высокоточного оружия, и при этом сэкономить моторесурс и боезапас. "Эта практика будет продолжена и в дальнейшем", сказал на совещании министр.

Он также поделился с генералами некоторыми наблюдениями за проходящими сейчас Армейскими международными играми. Большинство зарубежных команд, по словам Шойгу, использовали опыт российских военных. Однако подходы к подготовке участников состязаний различаются. "Так, наши иностранные коллеги сначала создают команду, а потом в течение года совершенствуют ее мастерство. Мы же делаем упор на повышение профессионального уровня всех военнослужащих. Затем в ходе отборочных соревнований определяем лучших - и из них формируем команду. Чей подход эффективнее, покажут результаты состязаний", - сделал вывод министр.

Шойгу также подвел итоги первого в новейшей истории России Главного военно-морского парада. По мнению министра обороны, он продемонстрировал всему миру, что наша является великой морской державой, показал силу и боевую мощь современного российского флота. "Важно отметить, что военно-морской парад впервые состо-ялся и за пределами России - в Средиземном море, в порту Тартус. В дальнейшем парад будет проходить ежегодно в рамках празднования Дня Военно-Морского Флота", - сообщил Шойгу и поблагодарил всех, кто принимал участие в его подготовке и проведении.

А впереди новая дата - 12 августа исполнится 105 лет со дня образования Военно-воздушных сил. Праздничные мероприятия пройдут в парке "Патриот", а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов. Министр сказал, что в этот день планируется провести воздушные и наземные показы современных летательных аппаратов и восстановленных самолётов времен Первой и Второй мировых войн. Также предусмотрена большая развлекательная программа для детей и молодежи с участием юнармейцев.

Важнейшим мероприятием августа Шойгу назвал Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2017". Он пройдет с 22 по 27 августа в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, во всех военных округах и на Северном флоте. В минобороны проделана большая работа по его подготовке. Так, значительно увеличены выставочные площади, усовершенствована их инфраструктура, расширены кластеры авиационной и морской техники.

По словам Шойгу, ожидается, что в форуме примет участие более тысячи крупнейших концернов, компаний и конструкторских бюро. По традиции они представят современные и перспективные образцы военной продукции. Свои делегации на форум направят свыше ста государств. "Как и прежде, планируется провести статические и динамические показы, в которых будет задействовано около 600 единиц новейшего вооружения и военной техники. В этом году впервые состоится демонстрация их возможностей при применении в ночных условиях", - отметил министр. Также свое мастерство покажут пилотажные группы "Русские витязи", "Стрижи", "Соколы России" и "Беркуты", которые выступят на многоцелевых истребителях и ударных вертолетах.