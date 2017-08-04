Медведев назвал объем заказов для крымской оборонки



Дмитрий Медведев и Дмитрий Рогозин (справа) по-новому взглянули на крупнейший авиационный контракт

Источник: Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Дмитрий Медведев и Дмитрий Рогозин (справа) по-новому взглянули на крупнейший авиационный контрактИсточник: Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Оборонные предприятия Крыма в 2017 году загружены заказами в объеме свыше 13 миллиардов рублей. Об этом, как передает "Интерфакс", заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев.

"В этом году обеспечена загрузка 14 предприятий ОПК в объеме свыше 13 миллиардов рублей. Уже заключены [новые] контракты на сумму более 12 миллиардов рублей", — рассказал Медведев на совещании, посвященном развитию промышленного потенциала Крыма и Севастополя.

Он также отметил, что ведущие гражданские предприятия крымской промышленности за первое полугодие собрали заказов уже более чем на 13 миллиардов рублей, что в полтора раза превосходит уровень 2013 года, когда регион входил в состав Украины. Рост индексов промпроизводства наблюдается в химической промышленности и в машиностроении, уточнил Медведев.

В числе главных проблем индустриальной базы полуострова премьер назвал изношенность основных производственных фондов предприятий, многие из которых практически не получали инвестиций с советских времен. Второй проблемой крымской промышленности Медведев считает недозагрузку имеющихся мощностей, в первую очередь в судостроении.