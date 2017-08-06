Новый китайский морской буксир
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Морской буксир Bei Tuo 739 на китайском судостроительном предприятии Guangzhou Huangpu Shipbuiding Сompany в Гуанчжоу незадолго до ввода в строй ВМС НОАК
Источник: Super Military Forum @cjdby_net
Как сообщили ВМС НОАК, 20 июля 2017 года на церемонии в Циндао в состав Северного флота ВМС НОАК был введен головной морской буксир Bei Tuo 739 нового типа. Вспомогательное судно полным водоизмещением около 6000 тонн, длиной 110 метров и шириной 16 метров стало крупнейшим буксиром в составе китайского флота и одним из крупнейших буксиров в мире, и, видимо, предназначено для обеспечения авианесущих групп ВМС НОАК. Также сообщается, что судно оборудовано подводным спасательным оборудованием для оказания помощи аварийным подводным лодкам.
Морской буксир Bei Tuo 739 был построен в Гуанчжоу на судостроительном предприятии Guangzhou Huangpu Shipbuiding Сompany объединения Guangzhou Shipbuiding Сompany китайской государственной судостроительной корпорации China Shipbuilding State Corporation (CSSC) и был спущен на воду 16 июля 2016 года. Сообщается что на данной верфи строятся еще два буксира этого типа.
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06.08.2017
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