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Россия предложила Ирану закупить истребители Су-27СМ3 вместо Су-35 и Су-30СМ?

07.08.2017 bmpd.livejournal.com 220 0
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Согласно информации зарубежного эксперта по авиации Babak Taghavee, о которой он сообщил на своей странице в социальной сети "Twitter", Россия отказала Ирану в запросе поставить в общей сложности 24 истребителя Су-35 (18 единиц) и Су-30СМ (шесть единиц). Вместо них Ирану было предложено закупить неизвестное число истребителей Су-27СМ3, от чего отказался Иран.

Демонстрация истребителя Су-27СМ3 ВКС России (бортовой номер "62 красный", регистрационный номер RF-93664, серийный номер 41001) президенту Сирии Башару Асаду на авиабазе Хмеймим (Сирия), 27.06.2017 (с) пресс-служба президента Сирии / /www.facebook.com/SyrianPresidency

Причины отказа в поставке Су-35 - наличие в самолете чувствительных технологий, неспособность Ирана оплатить поставку твердой валютой и наличие санкций ООН.

Также по его информации, отсутствует контракт на поставку в Иран китайских истребителей J-10 (предполагаемое число закупаемых самолетов - 24 единицы). Китай находится в этом вопросе под давлением США, но даже если контракт все же будет заключен, поставки истребителей начнутся только в 2020-х годах. Интересной деаталью является тот факт, что иранские пилоты истребителей F-4 Phantom II предпочли российские двухдвигательные самолеты Су-30 китайским однодвигательным истребителям J-10. Поэтому изначально Иран остановил свой выбор на истребителе Су-30МК, который затем был заменен на Су-30СМ.
05.08.2017
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принадлежат bmpd.livejournal.com
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Страны
Иран
Китай
Россия
Сирия
США
Продукция
F-4
J-10
Су-27
Су-30
Су-30К
Су-30МК
Су-35
Компании
ООН

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