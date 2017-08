Китайская подводная лодка проекта 032 готовится к испытаниям нового типа баллистических ракет

Как сообщает журнал "Jane's Defence Weekly" в статье Richard D. Fisher Jr. "Modification to sail of Qing-class SSB suggests future testing of new SLBM" со ссылкой на появившуюся в китайском интернете фотографию, китайская опытовая ракетная дизель-электрическая подводная лодка проекта 032 (бортовой номер "201") прошла переоборудование, предположительно, для проведения испытаний нового типа баллистических ракет. На сделанной в июле 2017 года фотографии этой подводной лодки, находящейся на судостроительно-судоремонтном предприятии Dalian Liaonan Shipyard в Даляне (точнее, в Люйшуне - бывшем Порт-Артуре - сейчас входящим в состав Даляня), заметно, что в задней части ограждения выдвижных устройств лодки явно установлена ракетная шахта большей длины, чем прежде, которая теперь серьезно "выдается" по высоте.

Китайская опытовая ракетная дизель-электрическая подводная лодка проекта 032 (бортовой номер "201"), прошедшая переоборудование с установкой, предположительно, новой ракетной шахты большей длины для перспективных баллистических ракет. Снимок сделан на судостроительно-судоремонтном предприятии Dalian Liaonan Shipyard в Даляне, июль 2017 года (с) Jane's

Согласно спекуляциям, модернизация лодки проведена для осуществления морских испытаний перспективной морской баллистической ракеты JL-3, будто бы создаваемой для будущих китайских атомных ракетных подводных лодок нового поколения проекта 096. О разработке в КНР атомной ракетной подводной лодки проекта 096 и баллистической ракеты JL-3 для нее сообщается в последнем докладе "China Military Power" министерства обороны США.

Со стороны bmpd напомним, что китайская опытовая ракетная дизель-электрическая подводная лодка проекта 032 (западное обозначение тип Qing, китайский бортовой номер "201", название "Великая стена 201") считается крупнейшей в мире неатомной подводной лодкой, имея полное подводное водоизмещение более 6600 тонн и длину 92,6 метра (наш блог уже сообщал о ней - здесь и здесь ). Лодка была построена в Ухани судостроительным предприятием Wuchan Shipbuilding компании Wuchang Shipbuilding Industry Company, входящей в состав китайской государственной судостроительной корпорации China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC). Постройка этой подводной лодки была начата в Ухани в 2008 году, спуск на воду состоялся в сентябре 2010 года, и в течении 2011-2012 годов лодка проходила испытания. 16 октября 2012 года лодка официально вошла в состав ВМС НОАК.

Лодка проекта 032 была разработана и построена для замены использовавшейся ВМС НОАК с 1965 года в качестве опытовой дизель-электрической ракетной подводжной лодки советского проекта 629 (китайское обозначение проект 031, бортовой номер "200", была собрана в Даляне из поставленных из СССР конструкций) и предназначена для отработки различных видов подводного оружия, включая ракетное, а также обнаружительных систем, включая ГАС. Общая схема конструкции двухкорпусной лодки проекта 032 повторяет проект 629 с размещением двух шахт баллистических ракет. проходящих через корпус лодки и ограждение выдвижных устройств. При этом обводы легкого корпуса лодки проекта 032 видимо, во многом были заимствованы у советских подводных лодок проектов 877 и 636. На лодке проекта 032 также установлены четыре установки вертикального пуска для крылатых ракет, два носовых 533-мм торпедных аппарата и зарезервированы места для размещения нового специального оборудования. Лодка также впервые в подводном кораблестроении КНР оборудована спасательной всплывающей камерой по образцу советских и российских атомных подводных лодок.

Изначально на лодке проекта 032 были установлены две шахты для баллистических ракет JL-2, однако, по китайским публикациям, лодка "запоздала" строительством и фактически уже не использовалась для проведения морских испытаний этой ракеты, сейчас составляющей главное вооружение строящихся в Китае ПЛАРБ проекта 094.

Изображение китайской опытовой ракетной дизель-электрической подводной лодки проекта 032 (бортовой номер "201") в первоначальном виде (с) club.mil.news.sina.com.cn

Китайская опытовая ракетная дизель-электрическая подводная лодка проекта 032 (бортовой номер "201") в первоначальном виде на этапе заводских ходовых испытаний. Снимок от ноября 2011 года (с) news.ifeng.com