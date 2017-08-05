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В ЮВО специалисты войск РХБ защиты проводят разведку местности на новейшем комплексе РХМ-6

06.08.2017 ЦАМТО 175 0
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Машина химической разведки РХМ-6
Новейшие машины химической разведки РХМ-6 тестируют военнослужащие соединения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) в ходе полевого выхода на полигоне Прудбой (Волгоградская обл.).
Источник: sdelanounas.ru

ЦАМТО, 4 августа. На полигоне Прудбой ЮВО около 100 специалистов РХБ защиты мотострелковой бригады, дислоцированной в Ставропольском крае, принимают участие в тренировке по ведению РХБ разведки с передачей данных по каналам автоматизированной системы управления и радиосвязи, используя машину РХМ-6.

В полевых условиях военнослужащие отработают элементы обнаружения ядерных взрывов, проведут дегазацию и дезактивацию вооружения и военной техники, преодолеют зараженные участки местности, поставят подвижные и неподвижные дымовые завесы, а также отразят атаки диверсионно-разведывательных групп условного противника в условиях применения химического оружия и радиационного заражения местности.

Занятия подразделений спланированы по новым, интенсивным методикам, соответствующим современным требованиям ведения боевых действий в едином комплексе с огневой, инженерной и военно-медицинской подготовкой. При этом почти 50% из них будет проведено в ночных условиях.

На завершающем этапе полевого выхода в условиях пересеченной местности будет проведено тактическое учение подразделений РХБ защиты, а также боевые стрельбы огнеметных подразделений, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
05.08.2017
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