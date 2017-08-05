Корабль "Вышний Волочек" прибыл в Новороссийск для проведения испытаний
|
|
Малый ракетный корабль Вышний Волочек. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Новейший малый ракетный корабль Черноморского флота "Вышний Волочек" прибыл в Новороссийск для проведения испытаний, сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.
"Сегодня новейший малый ракетный корабль (МРК) "Вышний Волочёк", построенный для Черноморского флота на Зеленодольском судостроительном заводе имени А. М. Горького, завершил переход под буксирами по внутренним водным путям в Черное море и прибыл для проведения ходовых и государственных испытаний в Новороссийскую военно-морскую базу", - сказал он журналистам.
Трухачев отметил, что "Вышний Волочек" является шестым кораблем модернизированной серии "Буян-М", которые имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности - универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", предназначенным для поражения морских и береговых целей.
Трухачев добавил, что по завершении комплекса испытаний "Вышний Волочек" войдёт в боевой состав Черноморского флота.
|
05.08.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
14.07.2017 Малый ракетный козырь. Каспийские "Буяны" способны дать бой даже крейсеру
05.07.2017 Невидимый стражник. На что способен новейший корвет "Совершенный"
17.03.2017 Чем вооружился Крым после воссоединения с Россией
22.11.2016 Береговой ракетный комплекс "Бастион" развернут в Калининградской области - источник
27.10.2016 "Они способны простреливать всю Европу": зачем зеленодольские "Буяны" прошли Ла-Манш?
06.10.2016 Оснащенные "Калибрами" два корабля ЧФ войдут в состав российской группировки в Средиземном море
28.09.2016 Хроника пикирующих бомбардировщиков
31.08.2016 Разбор "Калибров"