Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Корабль "Вышний Волочек" прибыл в Новороссийск для проведения испытаний

06.08.2017 РИА Новости 197 0
0
Понравилась новость?
 +1
Малый ракетный корабль Вышний Волочек. Архивное фото
Малый ракетный корабль Вышний Волочек. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Новейший малый ракетный корабль Черноморского флота "Вышний Волочек" прибыл в Новороссийск для проведения испытаний, сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.

"Сегодня новейший малый ракетный корабль (МРК) "Вышний Волочёк", построенный для Черноморского флота на Зеленодольском судостроительном заводе имени А. М. Горького, завершил переход под буксирами по внутренним водным путям в Черное море и прибыл для проведения ходовых и государственных испытаний в Новороссийскую военно-морскую базу", - сказал он журналистам.

Трухачев отметил, что "Вышний Волочек" является шестым кораблем модернизированной серии "Буян-М", которые имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности - универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", предназначенным для поражения морских и береговых целей.

Трухачев добавил, что по завершении комплекса испытаний "Вышний Волочек" войдёт в боевой состав Черноморского флота.
05.08.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
Проекты
21631 Буян-М
Калибр КР
ЧФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.08 09:50
  • 7
Какие вооруженные силы нужны России?
  • 06.08 09:39
  • 344
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 06.08 08:56
  • 1017
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.08 08:53
  • 20
Минобороны России изучает вопрос создания легкого самолета-радара
  • 06.08 02:21
  • 100
Седьмую многоцелевую подлодку проекта "Ясень" заложили на "Севмаше"
  • 05.08 22:19
  • 6
От «Катранов» до «Армат»: уникальные десантные возможности новейшего корабля «Иван Грен»
  • 05.08 19:19
  • 5199
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 05.08 19:02
  • 10
Первая неудача американского "Рейдера"
  • 05.08 10:40
  • 3
Идет подготовка к летным испытаниям турбовинтового двигателя ТВ7-117СТ
  • 05.08 00:51
  • 8
Безрадостное будущее отечественного подводного флота: взгляд с Запада
  • 04.08 21:26
  • 8
Расторжение договора о ракетах средней и меньшей дальности поставит всю Европу под угрозу ядерного удара - эксперт
  • 04.08 20:54
  • 45
Российская сверхтяжелая ракета будет способна вывести на орбиту не менее 70 тонн груза
  • 04.08 19:31
  • 5
Почему Россия не придает значения флоту? (Cankao xiaoxi, Китай)
  • 04.08 17:47
  • 95
Драйверы большой войны
  • 04.08 13:00
  • 824
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
другие обсуждаемые темы