В Индонезии надеются на скорейшее завершение переговоров по закупке Су-35



Многоцелевые истребители Су-35. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Илья Питалев Многоцелевые истребители Су-35. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Илья Питалев

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Министр торговли Индонезии Энггартиасто Лукита выразил надежду на скорейшее завершение переговоров с российской стороной по закупке истребителей Су-35, осталось решить только технические вопросы.

Ранее посол Индонезии в РФ Вахид Супртяди заявил в интервью РИА Новости, что Индонезия намерена закупить у России восемь новейших многоцелевых истребителей Су-35, в дальнейшем их число может возрасти до 16.

"Есть некоторые документы, оформление которые необходимо завершить для обеих стран, некоторые технические детали. Все зависит от этого. В действительности, все уже готово", - заявил он журналистам на российско-индонезийском бизнес-форуме в Москве.

Россия и Индонезия в течение последних двух лет ведут переговоры о поставке партии истребителей поколения 4++ Су-35. Как сообщал ранее в интервью РИА Новости директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов, Москва и Джакарта достигли принципиальных решений о закупке самолетов.