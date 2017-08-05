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В Индонезии надеются на скорейшее завершение переговоров по закупке Су-35

06.08.2017 РИА Новости 146 0
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Многоцелевые истребители Су-35. Архивное фото
Многоцелевые истребители Су-35. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Министр торговли Индонезии Энггартиасто Лукита выразил надежду на скорейшее завершение переговоров с российской стороной по закупке истребителей Су-35, осталось решить только технические вопросы.

Ранее посол Индонезии в РФ Вахид Супртяди заявил в интервью РИА Новости, что Индонезия намерена закупить у России восемь новейших многоцелевых истребителей Су-35, в дальнейшем их число может возрасти до 16.

"Есть некоторые документы, оформление которые необходимо завершить для обеих стран, некоторые технические детали. Все зависит от этого. В действительности, все уже готово", - заявил он журналистам на российско-индонезийском бизнес-форуме в Москве.

Россия и Индонезия в течение последних двух лет ведут переговоры о поставке партии истребителей поколения 4++ Су-35. Как сообщал ранее в интервью РИА Новости директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов, Москва и Джакарта достигли принципиальных решений о закупке самолетов.
05.08.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Индонезия
Россия
Продукция
Су-35
Компании
Ростех

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