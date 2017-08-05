Российские военные пекари оказались лучшими на Армейских играх
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Раздача солдатской каши, приготовленной в военно-полевой кухне, на аллее парка им. В. Маяковского в Екатеринбурге. Акция "Солдатская каша" прошла в честь Дня защитника Отечества.
Источник: Павел Лисицын / РИА Новости
Участники состязаний выпекли более 300 пирогов, пончиков, булочек и рогаликов
МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Российские военные пекари оказались лучшими в ходе второго этапа конкурса Армейских международных игр "Полевая кухня", который проходит на подмосковном полигоне Алабино. Об этом сообщил в пятницу журналистам заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.
Участники состязаний - представители РФ, Белоруссии, Азербайджана, Сербии, Израиля и Монголии - выпекли более 300 пирогов, пончиков, булочек, рогаликов и тому подобного.
"Первое место заняла сборная России, второе место - у пекарей из Республики Беларусь, третье и четвертое места разделили пекари из Азербайджана и Израиля, набрав одинаковое количество баллов. Все участники показали высокий уровень профессионализма и мастерства", - сказал Булгаков.
За ходом конкурса наблюдали военные из Алжира, Таиланда, Узбекистана и Индии.
По итогам двух этапов "Полевой кухни" лидирует сборная российской армии, на втором месте оказались повара из Белоруссии, на третьем - команда Израиля, которая на несколько очков опередила монгольских коллег. Финальный этап конкурса пройдет 7 и 8 августа, а в день закрытия Армейских игр, 12 августа, военные повара устроят мастер- класс.
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05.08.2017
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