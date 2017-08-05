Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Российские военные пекари оказались лучшими на Армейских играх

06.08.2017 ТАСС 169 0
0
Понравилась новость?
 0
Каша
Раздача солдатской каши, приготовленной в военно-полевой кухне, на аллее парка им. В. Маяковского в Екатеринбурге. Акция "Солдатская каша" прошла в честь Дня защитника Отечества.
Источник: Павел Лисицын / РИА Новости

Участники состязаний выпекли более 300 пирогов, пончиков, булочек и рогаликов

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Российские военные пекари оказались лучшими в ходе второго этапа конкурса Армейских международных игр "Полевая кухня", который проходит на подмосковном полигоне Алабино. Об этом сообщил в пятницу журналистам заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

Участники состязаний - представители РФ, Белоруссии, Азербайджана, Сербии, Израиля и Монголии - выпекли более 300 пирогов, пончиков, булочек, рогаликов и тому подобного.

"Первое место заняла сборная России, второе место - у пекарей из Республики Беларусь, третье и четвертое места разделили пекари из Азербайджана и Израиля, набрав одинаковое количество баллов. Все участники показали высокий уровень профессионализма и мастерства", - сказал Булгаков.

За ходом конкурса наблюдали военные из Алжира, Таиланда, Узбекистана и Индии.

По итогам двух этапов "Полевой кухни" лидирует сборная российской армии, на втором месте оказались повара из Белоруссии, на третьем - команда Израиля, которая на несколько очков опередила монгольских коллег. Финальный этап конкурса пройдет 7 и 8 августа, а в день закрытия Армейских игр, 12 августа, военные повара устроят мастер- класс.
05.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Алжир
Белоруссия
Израиль
Индия
Монголия
Россия
Сербия
Таиланд
Узбекистан
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Булгаков Дмитрий
Проекты
АРМИ-20XX

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.08 09:50
  • 7
Какие вооруженные силы нужны России?
  • 06.08 09:39
  • 344
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 06.08 08:56
  • 1017
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.08 08:53
  • 20
Минобороны России изучает вопрос создания легкого самолета-радара
  • 06.08 02:21
  • 100
Седьмую многоцелевую подлодку проекта "Ясень" заложили на "Севмаше"
  • 05.08 22:19
  • 6
От «Катранов» до «Армат»: уникальные десантные возможности новейшего корабля «Иван Грен»
  • 05.08 19:19
  • 5199
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 05.08 19:02
  • 10
Первая неудача американского "Рейдера"
  • 05.08 10:40
  • 3
Идет подготовка к летным испытаниям турбовинтового двигателя ТВ7-117СТ
  • 05.08 00:51
  • 8
Безрадостное будущее отечественного подводного флота: взгляд с Запада
  • 04.08 21:26
  • 8
Расторжение договора о ракетах средней и меньшей дальности поставит всю Европу под угрозу ядерного удара - эксперт
  • 04.08 20:54
  • 45
Российская сверхтяжелая ракета будет способна вывести на орбиту не менее 70 тонн груза
  • 04.08 19:31
  • 5
Почему Россия не придает значения флоту? (Cankao xiaoxi, Китай)
  • 04.08 17:47
  • 95
Драйверы большой войны
  • 04.08 13:00
  • 824
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
другие обсуждаемые темы