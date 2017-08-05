Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Военные полицейские РФ в зоне деэскалации под Дамаском готовы к отражению атак террористов

06.08.2017 ТАСС 97 0
0
Понравилась новость?
 0
Военная полиция
Российская военная полиция в Сирии
Источник: ТВЦ

Капитан военной полиции Алексей Полатинский отметил, что такая демонстрация готовности действует на боевиков лучше всяких предупреждений

ДАМАСК, 4 августа. /ТАСС/. Военнослужащие российской военной полиции, несущие дежурство в южной части зоны деэскалации "Восточная Гута" в пригороде Дамаска, полностью готовы к отражению возможных нападений террористов, сообщил журналистам капитан военной полиции Алексей Полатинский.

"Данный район был самым напряженным с первого дня начала боевых действий в Восточной Гуте. К тому же сейчас перед передним краем, по нашим данным, расположена группировка "Джебхат ан-Нусра" (террористическая организация, запрещена в России - прим. ТАСС) численностью около 350 боевиков, у них стрелковое оружие и минометные батареи", - сказал Полатинский. По его словам, боевики "ан-Нусры" обстреливают всех, кто попадает в зону их поражения, и не собираются ни с кем договариваться о перемирии.

По словам офицера, террористы могут атаковать КПП и наблюдательные пункты в любую минуту, в связи с этим все действия личного состава по тревоге расписаны посекундно, позиции заранее распределены. "Личный состав готов на 100%. Два раза в сутки проводим тренировку по противодействию возможному нападению, терроризму", - сказал Полатинский, отметив, что такая демонстрация готовности действует на боевиков лучше всяких предупреждений.

Южная часть Восточной Гуты - наиболее пострадавшая часть пригорода Дамаска, который располагается всего в десяти километрах на север. С момента размещения российских военнослужащих в наблюдательных пунктах в этом районе Восточной Гуты линия фронта не изменялась. Этим пользуются мирные жители и возвращаются в Гуту, чтобы проверить состояние своих домов, многие из которых оказываются полностью разрушены.
05.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия

  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.08 09:50
  • 7
Какие вооруженные силы нужны России?
  • 06.08 09:39
  • 344
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 06.08 08:56
  • 1017
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.08 08:53
  • 20
Минобороны России изучает вопрос создания легкого самолета-радара
  • 06.08 02:21
  • 100
Седьмую многоцелевую подлодку проекта "Ясень" заложили на "Севмаше"
  • 05.08 22:19
  • 6
От «Катранов» до «Армат»: уникальные десантные возможности новейшего корабля «Иван Грен»
  • 05.08 19:19
  • 5199
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 05.08 19:02
  • 10
Первая неудача американского "Рейдера"
  • 05.08 10:40
  • 3
Идет подготовка к летным испытаниям турбовинтового двигателя ТВ7-117СТ
  • 05.08 00:51
  • 8
Безрадостное будущее отечественного подводного флота: взгляд с Запада
  • 04.08 21:26
  • 8
Расторжение договора о ракетах средней и меньшей дальности поставит всю Европу под угрозу ядерного удара - эксперт
  • 04.08 20:54
  • 45
Российская сверхтяжелая ракета будет способна вывести на орбиту не менее 70 тонн груза
  • 04.08 19:31
  • 5
Почему Россия не придает значения флоту? (Cankao xiaoxi, Китай)
  • 04.08 17:47
  • 95
Драйверы большой войны
  • 04.08 13:00
  • 824
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
другие обсуждаемые темы