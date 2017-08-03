Призрак новой войны. Зачем США запрещают своим гражданам ехать в КНДР



Военные учения в честь 85-летия со дня основания Корейской Народной армии в Северной Корее. 26 апреля 2017

Источник: © REUTERS / KCNA Военные учения в честь 85-летия со дня основания Корейской Народной армии в Северной Корее. 26 апреля 2017Источник: © REUTERS / KCNA

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости, Андрей Коц. Все американские граждане должны в срок до 1 сентября покинуть территорию КНДР. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США, попавшем в распоряжение РИА Новости. В документе подчеркивается, что американские паспорта больше не будут действовать при поездках в Северную Корею или для транзита через нее. Запрет будет действовать в течение одного года, но при необходимости может быть продлен. Исключение сделано лишь для журналистов и сотрудников гуманитарных организаций, а также для поездок "в интересах национальной безопасности США".

Подобные меры в международной политике могут говорить о вероятности начала войны. Каждая интервенция Вооруженных сил США в другое государство предварялась эвакуацией с его территории американских граждан. Возможность удара по КНДР недавно озвучил, в частности, влиятельный сенатор Линдси Грэм. Первого августа в эфире телеканала NBC он сообщил, что президент Дональд Трамп готов к военному решению вопроса северокорейской ядерной программы, если Ким Чен Ын получит ракету с ядерной боеголовкой, способную достичь территории США. Впрочем, ряд экспертов сомневаются, что американское правительство решится начать новый вооруженный конфликт. Возможности КНДР до сих пор во многом остаются тайной за семью печатями даже для сильнейших мировых разведок.

Крупнокалиберный козырь

Линдси Грэм подчеркнул, что он лично предпочитает мирный сценарий. Тем не менее военное присутствие США в регионе продолжает расти. В конце июля Южная Корея возобновила диалог с США о дальнейших поставках систем противоракетной обороны THAAD, которые планируется разместить на одной из трех американских баз на территории страны. Военный эксперт Владимир Козин в эфире радио Sputnik тогда заявил, что наращивание возможностей противоракетной обороны неподалеку от КНДР может вызвать у военного руководства США соблазн нанести удар по Пхеньяну. Кроме того, 1 августа стало известно, что Пентагон намерен перебросить под Сеул 12 истребителей F-16, способных наносить удары по наземным целям. Не стоит забывать и о регулярных совместных учениях военных флотов Японии, Южной Кореи и США в Японском море. Все это вкупе с запретом на посещение КНДР американскими гражданами и "ястребиными" высказываниями с Капитолийского холма создает, мягко говоря, тревожный фон.

"Не думаю, что конкретно этот запрет напрямую говорит о подготовке США к войне, - рассказал РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. - В КНДР сейчас от силы 10-20 американских граждан. Для них это направление для туризма "мертвое". Во многом эта мера политическая. И тем не менее возможность военного удара по КНДР люди в Пентагоне и в Объединенном комитете начальников штабов прорабатывали еще во времена Обамы. Очевидно, что и при Трампе они занимаются тем же самым. Но все их расчеты упираются в стену неопределенности. Они не знают, есть ли у КНДР ядерное оружие, способное угрожать территории США. Этого никто просчитать точно не может, поскольку достоверных разведданных у США и их союзников нет. Зато точно известно, что в зоне досягаемости северокорейской крупнокалиберной артиллерии находится Сеул, и он в случае атаки Пхеньяна американцами будет накрыт массированным огнем".

Напомним, КНДР на границе с Южной Кореей сосредоточила около восьми тысяч орудий и реактивных систем залпового огня различных калибров и дальности стрельбы. В сеульской агломерации проживают 20 миллионов человек. И не нужно никакой ядерной бомбы, чтобы устроить катастрофу, достаточно будет десятка залпов фугасными снарядами. Все технические возможности у северокорейской стороны для этого есть. И эта мощная артиллерийская группировка на сегодняшний день является главным сдерживающим фактором, мешающим США напасть на своего давнего недруга.

Последний довод

Ракетно-ядерный потенциал Пхеньяна на этом фоне играет лишь второстепенную роль. Как бы руководство КНДР ни угрожало США, какую бы грозную риторику ни пускало в ход, оно вряд ли первым решится на пуск межконтинентальной баллистической ракеты в сторону американских городов. Широкое освещение северокорейскими СМИ испытаний новых МБР является, по сути, оборонительным "оскалом". Ким Чен Ын прекрасно понимает, что ответным ударом его страна будет полностью уничтожена. Поэтому ракетный козырь северокорейский лидер решится использовать только в последний момент: когда, образно выражаясь, американские "Абрамсы" будут подходить к Пхеньяну. В США прекрасно это понимают и вряд ли решатся давить КНДР "по полной программе".

"Сейчас время играет на Ким Чен Ына, - рассказал РИА Новости военный эксперт Михаил Ходаренок. - Чем больше у него баллистических ракет разного класса, тем сложнее будет Вашингтону военным путем чего-то добиться. КНДР пытается как можно скорее себя обезопасить. С военно-стратегической точки зрения только так можно объяснить их поведение. Китаю вроде дали время, чтобы он убедил КНДР не "безобразничать", но это ни к чему не приведет. Если северокорейский режим увидит угрозу собственному выживанию, он не станет слушать даже своего самого главного покровителя. Во всей этой ситуации можно винить только США с их постоянными угрозами. Надо прямо сказать: никто не сделал столько для нарушения режима нераспространения ядерного оружия, сколько США".

До сих пор остается неясным, смогли ли северокорейские ученые создать ядерную боеголовку, достаточно миниатюрную для того, чтобы ее можно было установить на новые ракеты, которые в стране испытывают с начала года. И эта неизвестность также является сдерживающим фактором, защищающим КНДР от внешней агрессии.

Мотивация и диверсии

Стоит отметить, что, помимо артиллерии и ракетного арсенала, у Северной Кореи есть еще один козырь в рукаве - многочисленные подразделения сил специального назначения, натренированные для проведения разведывательно-диверсионных операций на территории противника. Численность спецвойск оценивается в 90-120 тысяч человек, сведенных в 22-23 бригады и более 18 отдельных батальонов.

- Для заброски спецназа на побережье противника северокорейские военные используют большое количество малых и сверхмалых подводных лодок, которые чрезвычайно тяжело обнаружить даже с помощью самого современного оборудования, - рассказал Игорь Коротченко. - Проникнув на территорию Южной Кореи, диверсанты смогут натворить немало бед и облегчить наступление сухопутных сил КНДР на Сеул. Надо понимать, что даже для американцев такая война не будет легкой прогулкой. Северокорейская армия мотивирована к ведению боевых действий. Она фанатично предана вождю. И люди будут реально воевать, наступать, сражаться, не щадя своих жизней. Это факт. К идеологии можно относиться как угодно, но в КНДР она играет в обществе и вооруженных силах цементирующую роль.

Эксперт подчеркнул, что при всей авантюристичности внешней политики Дональда Трампа полномасштабная война на сегодняшний день маловероятна - слишком велик риск асимметричного ответного удара со стороны КНДР. Впрочем, США уже неоднократно действовали в одностороннем порядке, не считаясь с последствиями.