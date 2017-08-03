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Применение суперкомпьютерных технологий в научных исследованиях Минобороны РФ обсудят на форуме "Армия-2017"

04.08.2017 ЦАМТО 353 0
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НЦУО РФ
Национальный центр управления обороной Российской Федерации
Источник: Александр Вильф / РИА Новости

ЦАМТО, 3 августа. Участники научно-деловой программы III Международного военно-технического форума "Армия-2017" 23 августа обсудят актуальные вопросы применения суперкомпьютерных технологий в научных исследованиях военными учебно-научными центрами (ВУНЦ) и научно-исследовательскими организациями (НИО) Минобороны РФ.

Организатором проведения "круглого стола" на тему "Суперкомпьютерные технологии в научных исследованиях НИО и ВУНЦ Минобороны России" выступает 12-е Главное управление Минобороны России.

Тематика мероприятия будет посвящена состоянию и перспективам развития суперкомпьютерной отрасли, вопросам развития и практики применения суперкомпьютерных технологий, а также решению вопросов по практическому использованию центра коллективного доступа в интересах научных организаций Минобороны России.

Участники "круглого стола" обсудят возможности и перспективы внедрения суперкомпьютерных технологий в проектирование и создание перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники, использование эффективной платформы всестороннего численного моделирования и высокопроизводительных вычислений для разработок и прикладных исследований в военно-промышленном комплексе, а также предложения по направлениям совместных научных исследований, разработок и технологий их реализации (организации их проведения).

В мероприятии примут участие представители органов военного управления Минобороны, ведущие российские производители суперкомпьютерной техники, научные коллективы Минобороны России и гражданских организаций, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
03.08.2017
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