"Чертик из табакерки": "Ясень-М" незаметно появится там, где его не ждут



Подводная лодка проекта Ясень-М

Источник: © Фото : СЕВМАШ Подводная лодка проекта Ясень-МИсточник: © Фото : СЕВМАШ

"Ясень-М" прозвали "секретным охотником" подводных сил России за способность оставаться незамеченным для радаров потенциального противника.

В преддверии Дня ВМФ на "Севмаше" была заложена седьмая атомная подводная лодка проекта "Ясень-М" - абсолютно новая и автономная. "Ясень-М" прозвали "секретным охотником" подводных сил России за способность оставаться незамеченным для радаров потенциального противника.

Закладку очередной АПЛ проекта 885М "Ясень" на "Севмаше" в Северодвинске приурочили к празднованию нынешнего Дня ВМФ России. Впрочем, ее строительство было спланировано заранее – седьмой по счету и шестой в серии "М" атомный подводный крейсер четвертого поколения, которому присвоено наименование "Ульяновск", получил право на свое существование приказом Главкома ВМФ задолго до торжественного события. Он обещает превзойти своих предшественников по многим параметрам.

Новый Ясень-М "Ульяновск", несмотря на то, что внешне почти ничем не будет отличаться от своих "братьев-близнецов", АПЛ проекта 885М, будет обладать совершенно новыми характеристиками. И не только по шифру проекта, который получил название 08851, но и по улучшенным ходовым качествам, уровню скрытности, радиотехническому обеспечению. По сути, это будет совершенно новая лодка, которая впитала в себя все лучшее от предыдущих проектов, и получит самые современные разработки по всем своим составляющим – от вооружения до бытовых условий подводников.

"В нашем ВМФ нельзя найти совершенно одинаковых кораблей, а уж тем более среди подводных атомоходов, – говорит официальный представитель ВМФ капитан 1 ранга Игорь Дыгало. – Это только надувные резиновые лодки можно клепать по шаблону несколько лет подряд, но даже и они со временем подвергаются модернизации.

Если речь идет о строительстве атомного подводного крейсера, то изменения как в его конструкции, так и в ходовых качествах и в вооружении в том числе изменяются еще в ходе конструкторских работ, во время монтажных работ. АПЛ при закладке в каждом случае существенно отличается при ее спуске на воду – новые технологии применяются по мере их изобретений.

И усовершенствованный проект "Ясень-М", заложенный ныне, претерпит существенные изменения. При этом лодка будет проходить стендовые испытания еще на этапе строительства, что позволит сократить время ходовых испытаний в море.

Практически со стапелей подводный атомоход сможет приступить к боевому применению в составе флота. Это уже апробированная практика взаимодействия судостроителей и заказчиков в лице ВМФ, которые совместно доводят лодку до ума, начиная от стапелей до ее спуска на воду. Это касается всех компонентов, в том числе и вооружений".

Особенности и новинки "Ульяновска", естественно, не раскрываются. Впрочем, и предшественники этого проекта "Ясень-М" остаются в зоне секретности и их характеристики имеют лишь предположительные значения. Что говорить, если даже гребной винт лодки является объектом государственной тайны, а его конструкция, в совокупности с энергетической установкой, позволяющая атомоходу развивать запредельную скорость в подводном положении (31 узел), является предметом вожделения для иностранных разведок.

Из открытых источников можно назвать водоизмещение АПЛ проекта 885М, составляющее 13800 тонн, глубину погружения в 520 метров (максимальную до 600), имеющиеся на вооружении мины, торпеды, крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс". Автономность плавания такой лодки составляет 100 суток – "нырнув" под воду, эта лодка может более трех месяцев нести боевое дежурство, не поднимаясь на поверхность. При этом "Ясень" остается совершенно незамеченным для любых систем радиолокационного наблюдения потенциального противника. Это такой "чертик из табакерки", который может неожиданно появиться в любой точке Мирового океана и нанести удар по морским и наземным объектам. Неслучайно его уже назвали "секретным охотником" подводных сил России.

При всех своих внушительных габаритах и мощном вооружении модернизированный "Ясень-М" будет обслуживать команда из 64 человек. Для сравнения – среднестатистическая российская АПЛ располагает экипажем из 120 подводников. Лишь один этот фактор позволяет предположить уровень автоматизации лодки, которой способен управлять вдвое меньший состав экипажа. Здесь предусмотрен, помимо большего наличия автономного состава сил и средств, и более комфортный уровень размещения подводников. Бильярдной комнаты и бассейна на борту нет, но имеется и сауна, и комфортные столовые, и комната психологической разгрузки с библиотекой и… аквариумом (на глубине в полкилометра под водой это, оказывается, тоже позволяет расслабиться).

Для каждого моряка-подводника предусмотрено личное пространство – кубрики на одного-двух человек, планшет для просмотра любимых фильмов. Есть даже спортзал, посещение которого контролирует уникальный военно-морской врач, способный и зуб вылечить, и аппендицит удалить. Запас продовольствия позволяет за время "автономки" готовить разнообразные блюда, которые порой не отличаются от ресторанных, а для именинников непременно готовятся на заказ.

"Подводные атомные крейсеры проекта "Ясень-М", часть из которых сейчас находятся на различных стадиях строительства, – это большой задел на будущее для всего подводного флота России, – считает Игорь Дыгало. – Они опережают свое время и будут современными еще на многие десятилетия вперед. Впрочем, не только они составляют гордость нашего нынешнего и будущего флота. В эти же дни на петербургских "Адмиралтейских верфях" заложили две дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 класса "Варшавянка", предназначенные для базирования на Тихом океане. Они получили названия "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов". Ранее здесь были построены шесть подлодок этого класса, которые сейчас достойно несут службу, в том числе и на Черном море.

Из последних поступлений в состав ВМФ нельзя не упомянуть и надводные силы – головной малый ракетный корабль (проекта 22800 "Каракурт") "Ураган", который был спущен на воду 29 июля. Немногим ранее мы получили в состав флота корвет "Гремящий", способный решать задачи в ближней и дальней морской зоне. Это уже налаженный процесс – ВМФ регулярно получает новые надводные корабли и подводные лодки. И ожидает новые".

"Северодвинск". Сейчас по усовершенствованному проекту "Ясень-М" строятся многоцелевые атомные субмарины "Казань" (спущен на воду 31 марта 2017 года и проходит заводские испытания), "Новосибирск", "Красноярск", "Архангельск" и "Пермь". Теперь в этой линейке появился и "Ульяновск", который воплотит в себе все прежние разработки и пополнится новыми. Изначально предполагалось, что он станет последним в этой серии АПЛ данного проекта, но флотские специалисты, уже оценившие его высокую надежность и перспективность, не исключают, что последуют новые заказы на "Ясень-М".

Виктор Сокирко