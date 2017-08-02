ОАК в 2017 году докапитализируют на 500 млн руб. для создания российско-китайского самолета



Модель перспективного совместного российско-китайского пассажирского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС, китайское обозначение С929) в экспозиции 11-го международного аэрокосмического салона China Airshow 2016 в Чжухае (Китай) перед открытием. 31.10.2016

Источник: Михаил Жердев / www.facebook.com Модель перспективного совместного российско-китайского пассажирского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС, китайское обозначение С929) в экспозиции 11-го международного аэрокосмического салона China Airshow 2016 в Чжухае (Китай) перед открытием. 31.10.2016Источник: Михаил Жердев / www.facebook.com

Москва. 2 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) в 2017 г. получит дополнительное бюджетное финансирование в размере 500 млн руб. на создание российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС), сообщили "Интерфаксу" в Минпромторге.

"В 2017 году предусмотрено выделение (из госбюджета, - "ИФ") дополнительного финансирования в объеме 500 млн рублей путем предоставления взноса в уставный капитал ОАК на финансовое обеспечение затрат в рамках реализации проекта по созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета", - сказал представитель Минпромторга.

По данным ведомства, к концу 2018 года планируется "разработка и утверждение эскизного проекта" ШФДМС.

"Финансирование опытно-конструкторских работ будет продолжено в 2018-2020 гг. за счет предельных объемов, предусмотренных на государственную программу "Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы", - сообщили в ведомстве. - Вместе с тем Минпромторг прорабатывает вопрос о выделении дополнительного финансирования ШФДМС и МС-21 в рамках проектировок федерального закона "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручал Минпромторгу, Минфину и ОАК до 1 августа представить согласованные предложения по обеспечению финансирования ШФДМС и МС-21 в 2018-2020 гг.

ШФДМС - проект самолета, создаваемого ОАК и китайского авиаконцерна Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC). Стоимость программы составит от $13 млрд до $20 млрд в зависимости от ее состава, говорил ранее глава ОАК Юрий Слюсарь.

МС-21 ("Магистральный самолет XXI века") - семейство пассажирских узкофюзеляжных лайнеров, создаваемое ПАО "Корпорация "Иркут" (входит в ОАК). На момент презентации МС-21 в июне 2016 г. в проект было вложено порядка 100 млрд руб., оценивала ОАК.