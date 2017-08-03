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Для перевозки президента США будут приобретены два бывших самолета "Трансаэро"

03.08.2017 bmpd.livejournal.com 289 1
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Как сообщает американский веб-ресурс "DefenseOne" , после того как новый президент США Дональд Трамп подверг критике как чрезмерно дорогостоящую программу ВВС США по закупке двух новых президентских самолетов "Air Force One" для замены ныне эксплуатируемых в этом качестве c 1990 года самолетов Boeing VC-25A (Boeing 747-200B), Пентагон нашел более дешевый вариант. И как обычно у Трампа, и тут не обошлось без "русского следа".

Изготовленные изначально для российской авиакомпании "Трансаэро" пассажирские самолеты Boeing 747-8 (серийные номера 42416 / 1519 и 42417 / 1523, соответствующая американская регистрация N894BA и N895BA), которые теперь предполагается переоборудовать в самолеты для перевозки президента США. Снимок был сделан на заводском аэродроме предприятия Boeing в Пайн Филд (Эверетт, штат Вашингтон) 09.02.2017 (с) Woodys Aeroimages

Сообщается, что вместо заказа двух самолетов специальной постройки на основе лайнера Boeing 747-8, теперь предполагается получить новые президентские борты путем переоборудования двух уже построенных корпорацией Boeing пассажирских лайнеров Boeing 747-8, предназначавшихся для потерпевшей банкротство в 2015 году российской авиакомпании "Трансаэро".

"Трансаэро", будучи до своего банкротства второй по размерам российской авиакомпанией, в 2013 году разместила заказ стоимостью около 1,5 млрд долл на поставку четырех новых лайнеров Boeing 747-8. До краха "Трансаэро", Boeing успел построить два первых самолета по данному контракту (серийные номера 42416 / 1519 и 42417 / 1523, соответствующая американская регистрация N894BA и N895BA), которые в итоге отказались выкупать как бывшая авиакомпания, так и поглотивший значительную часть парка "Трансаэро" "Аэрофлот". В феврале 2017 года оба построенных самолета перелетели в аэропорт Викторвилль в пустые Мохаве, где были поставлены на хранение.

Теперь ВВС США намерены выкупить оба самолета (стоимость каждого оценивается в 390 млн долл) для переоборудования в новые "Air Force One". Эту информацию подтвердила пресс-секретарь ВВС США Энн Стефанек, сообщившая, что уже заканчивается подготовка соответствующего контракта с корпорацией Boeing, и о нем может быть объявлено в ближайшее время.

Бюджетный запрос Министерства обороны США на 2018 финансовый год предусматривает выделение 3,2 млрд долл на приобретение и переоборудование двух новых президентских самолетов с 2018 по 2022 годы. Так что Трамп сможет полетать на новых самолетах только в том случае, если будет переизбран на второй срок.
02.08.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Boeing 747
Компании
Boeing
Персоны
Трамп Дональд

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
штурм
2855
№1
03.08.2017 11:18
Перекупили бы у Уральских авиалиний пару б\у Боингов 737, совсем дёшево обошлось бы, да и наши туристы сказали бы СПАСИБО !!!!
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