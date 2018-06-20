Кузькина мать возвращается. Трамп хочет создать космические войска



Старт ракеты "Атлас V" с ровером Curiosity с мыса Канаверал, 26 ноября 2011 года.

Источник: © AP Photo, Terry Renna Старт ракеты "Атлас V" с ровером Curiosity с мыса Канаверал, 26 ноября 2011 года.Источник: © AP Photo, Terry Renna

Дональд Трамп поручил реорганизовать авиацию США и создать отдельные вооруженные космические силы.

С приходом к власти Дональда Трампа в начале 2017-го, его резкие заявления и решения обострили международное сотрудничество в сфере экологии, торговли и вооружения. Но, в отличие от противостояний СССР и США во второй половине 20-го века, сегодня холодная война может быть куда экзотичнее.

Так, пару дней назад, президент США поручил Пентагону реорганизовать вооруженные силы страны и создать "отдельную, но равную структуру" космических войск. Политик-миллиардер планирует, что военно-воздушные силы должны быть разветвлены на две части, и космические войска должны стать шестым военным подразделением армии США после сухопутных, морской пехоты, береговой охраны, морских и воздушных сил.

Как сообщает Space.com, это решение небеспочвенно. Трамп уже говорил о своих грандиозных планах на предыдущих встречах, и не встретил негативных откликов. Пентагон посоветовал ему сделать официальное заявление 18 июня на встрече Национального космического совета. Предложение Трампа должно быть поддержано Конгрессом. А поскольку это довольно серьезное решение, парламент США должен переписать положения из Конституции о значении и миссии Вооруженных сил Америки.

Военно-воздушные силы США были созданы в 1947-м, и сейчас эта структура контролирует практически все финансирование военных космических исследований. Некоторые выражают свое недовольство новым решением президента США. Так политик-демократ Билл Нельсон написал: "Президент поручил создать шестое подразделение вооруженных сил, хотя генералы говорят, что не хотят этого. Хорошо, что президент не может сделать это без Конгресса, поскольку сейчас не время разрывать воздушные силы пополам. Слишком много важных миссий на кону".

Несмотря на это, администрация Трампа поддерживает его намерения стать абсолютными лидерами в космосе. В частности, советчик Дональда Трампа Рай Саа сказал, что решение создать космические силы взывает американцев к лидерству, превосходству и свободе действий в космосе. Сам же Трамп не стесняется говорить о мировом лидерстве в этой сфере, подтверждая, что его решение "важно для национального духа". Президент США заявляет о том, что они желают быть лидером, а не отдавать это лидерство России и Китаю.

Примечательно, что еще один президент-республиканец Рональд Рейган делал похожие заявления. В средине 1983-го Рейган объявил о Стратегической оборонной инициативе и планах размещения в космосе американского вооружения. В народе этот проект прозвали Звездными войнами, из-за которых ухудшились и без того натянутые отношения между СССР и США.

Через несколько месяцев после заявления Рейгана, неподалеку острова Сахалин советская авиация сбила пассажирский южнокорейский Boeing 747 с 269 пассажирами на борту. Случай всколыхнул общественность, и до сих пор ведутся споры по поводу того, знало ли советское командование, что сбившийся с курса самолет был гражданским. После этого инцидента, Рейган пообещал сделать систему спутниковой навигации GPS бесплатной и доступной для гражданских целей.

Некоторые считают, что политика Звездных войн Рейгана привела к окончательному проигрышу СССР в холодной войне и дальнейшим решениям последнего генсека Горбачева о разоружении.

Новое время страны, Украина