Наш блог продолжает публикацию материалов из Специального выпуска журнала "Экспорт вооружений". Сегодня мы размещаем статью Василия Кашина и Юлии Магдалинской "Третья стратегия компенсации министерства обороны США". Полный вариант материала размещен на сайте "Перископ.2".

15 ноября 2014 года министром обороны США Чаком Хейгелом была выдвинута Оборонная инновационная инициатива (Defense Innovation Initiative, DII), нацеленная на "сохранение и укрепление военного превосходства США в XXI веке" в условиях растущих бюджетных ограничений и "эрозии" американского доминирования "в ключевых сферах ведения боевых действий. Основной идеей DII, согласно меморандуму министра обороны, является укрепление американского превосходства перед лицом противника за счет "интеллектуальных" решений.

Министр обороны США Чак Хейгел вместе с представителем DARPA Брэдом Таусли осматривает новейшие разработки агентства перед уходом с поста в 2015 году (c) washingtontimes.com

Среди них:

- совершенствование системы управления оборонными НИОКР;

- создание долгосрочной программы планирования оборонных НИОКР, в рамках которой будут идентифицированы, созданы и доведены до фазы серийного производства "прорывные" технологии;

- активизация работы по проведению командных игр с целью выработки альтернативных путей по достижению задач, поставленных перед вооруженными силами США;

- разработка новых концепций проведения операций с целью лучшего задействования имеющихся ресурсов;

- проведение серии мероприятий по усовершенствованию управления самого министерства обороны США.

В меморандуме приводился исторический пример того, как США в прошлом удалось успешно осуществить подобный комплекс мероприятий, что "привело к изменению ландшафта в сфере безопасности". Речь шла о серии реформ и технологических программ, реализованных США в 1970-1980-е гг. и ознаменовавшихся насыщением войск высокоточным оружием, современными средствами разведки и управления, применением технологий малозаметности и т.п. Данный комплекс технологических инициатив известен в американской литературе как "Вторая стратегия компенсации".

Плоды "Второй стратегии компенсации" никогда не были опробованы в сражении с равным противником. Однако доказательством ее успешности считается быстрый и почти бескровный для США разгром армии Ирака в ходе операции "Буря в пустыне" 1990-1991 гг. Также важно, что реализовывавшиеся тогда программы оказали заметное воздействие на гражданскую экономику. Их прямым порождением стала спутниковая навигационная система GPS, они сыграли важную роль в рождении Интернета и многих современных технологий связи. В связи с этим Вторая стратегия компенсации рассматривается в США сейчас как беспрецедентный успех, начало нового "американского метода ведения войны" и образец, который должен повторяться в будущем.

Хейгел отмечал в своем меморандуме, что "мы идентифицируем третью стратегию компенсации, которая отдаст превосходство над конкурентами надежно в руки американского проецирования силы на предстоящие десятилетия".

Третья стратегия компенсации (СК-3, Third Offset Strategy) как идея была выдвинута американским Центром стратегических и бюджетных оценок (CenterforStrategicandBudgetaryAssessments, CSBA) незадолго до публикации меморандума Хейгела в докладе за авторством бывшего заместителя морского министра США Роберта Мартинейджа "К новой стратегии компенсации: использование долгосрочных преимуществ США для восстановления глобальных возможностей по проецированию силы".

Несмотря на то, что Россия, Иран и Северная Корея упоминались в докладе, акцент в нем делался на Китае, его растущей экономической мощи, которая, как ожидалась, должна была привести КНР к превосходству над Соединенными Штатами по номинальному объему ВВП уже в 2024 г. Автор также останавливался на китайских успехах в реализации стратегии изоляции театра военных действий (ТВД) (anti access and area denial, A2/AD, ограничение доступа и маневра). Выражением этих успехов считались китайский прогресс в создании интегрированной системы ПВО, прогресс в противоспутниковом оружии, разработка новых систем оружия, таких как противокорабельные баллистические ракеты, наращивание арсенала неядерных высокоточных баллистических и крылатых ракет, развитие подводного флота и т.п.