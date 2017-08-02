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"Намер" обрёл башню

03.08.2017 Warspot 189 0
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Версия тяжёлого БТР «Намер»
Версия тяжёлого БТР «Намер» с башней (используется слово «Црихон», т.е. «башенка» – уменьшительное от «Цариах» – «башня») и пушкой калибра 30 мм.
Источник: www.waronline.org

Бронетранспортёр "Намер", созданный на базе танка "Меркава", стал похож на своего "родителя". Сегодня, 31 июля, портал israeldefense.co.il сообщил о том, что командование сухопутных войск ЦАХАЛ объявило о начале испытаний БТРа, вооружённого 30-мм орудием.

"Бронетранспортёр, имеющий башню с артиллерийским орудием, получает преимущество в условиях городского боя. Короткая 30-мм пушка делает боевую машину более манёвренной и при этом способной обеспечить огневую поддержку пехотинцев, что делает десант этих машин более независимым на поле боя", — рассказал бригадный генерал Барух Мацлиах, руководитель программы развития танков "Меркава" при Минобороны Израиля.

Испытания бронетранспортёра "Намер" с 30-мм орудием

Бронетранспортёр "Намер" был создан в 2005 году на основе танка "Меркава" Mk4M и принят на вооружение ЦАХАЛ в 2008 году. Машина может перевозить до 12 человек, включая трёх членов экипажа. Помимо системы активной защиты Trophy "Намер" имеет мощную броню, включая усиленное бронирование днища и надгусеничные противокумулятивные экраны, что делает его одним из самых защищённых бронетранспортёров в мире.

Изначально основным вооружением бронетранспортёра был дистанционно управляемый модуль "Катланит", который может оснащаться пулемётами различных калибров или 40-мм автоматическим гранатомётом. При разработке "Намера" изначально предусматривалась возможность установки более мощного вооружения. Необитаемая башня с дистанционным управлением позволяет экипажу следить за обстановкой на поле боя с помощью видеокамер на боевом модуле, а скорострельное 30-мм орудие — поражать даже противника, укрытого за бетонными стенами. При этом новый боевой модуль не занимает пространства внутри десантного отделения, что позволило нарастить огневую мощь, не снижая численности перевозимого десанта.
02.08.2017
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Страны
Израиль
Продукция
Merkava
Namer БТР

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