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В Воронежской области женщины-военные "станцуют" вальс на броневиках

03.08.2017 РИА Новости 198 0
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Автомобиль Рысь. Архивное фото
Автомобиль Рысь. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Женщины-военные "станцуют" в Острогожске Воронежской области вальс на бронемашинах на открытии конкурса "Мастера автобронетанковой техники" в рамках Армейских международных игр, сообщил в среду департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Пилоты 147-й автомобильной базы и центра контраварийной подготовки министерства обороны РФ представят зрителям международного конкурса Армейских международных игр "Мастера автобронетанковой техники-2017" автомобильный вальс в исполнении пилотов-женщин", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что женщины "продемонстрируют элементы экстремального вождения, маневрирования и исполнения сложных фигур синхронного управления более чем 20 автомобилями, в числе которых КамАЗ-5350, УАЗ-3151, Ford и, впервые в новой программе, бронеавтомобиль "Рысь".

"Синхронность действий машин разного класса и уровня управляемости под мелодичную музыку на площадке в 600 квадратных метров создает динамику и феноменальную сложность фигурного вождения при исполнении опасных элементов "кольцо", "восьмерка", "мельница", "ножницы", - сказал тренер коллектива пилотов Алексей Курнашкин, слова которого приводятся.

Курнашкин добавил, что "в моменты скоростного прохождения участков в "танце" автомобили на скорости до 60 километров в час создают зеркальные движения, а при сближении расстояние в наименьшей точке не превышает пяти сантиметров, что показывает мастерство и точность владения автомобилем".

В Острогожске 3 августа пройдут "Конкурс капитанов" и "Индивидуальная гонка" среди водителей на автомобилях УАЗ-3163 "Патриот", КамАЗ-43501, а также экипажей седельных тягачей КамАЗ-65225 с полуприцепами. Соревнования завершатся 4 августа проведением командной эстафеты и торжественной церемонией закрытия конкурса с награждением победителей.
02.08.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Продукция
Рысь LMV
Компании
КАМАЗ
Минoбороны РФ
УАЗ-Патриот
Проекты
АРМИ-20XX

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