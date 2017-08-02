На мысе Шмидта впервые начал работу спутниковый метеорологический комплекс ВВО
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Арктика
Источник: www.belvpo.com
ЦАМТО, 2 августа. Впервые на Крайнем Севере в авиационной комендатуре Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной на мысе Шмидта, установлен и введен в эксплуатацию многофункциональный информационно-прогностический метеорологический комплекс.
Комплекс предназначен для работы специалистов-метеорологов ВВО, обеспечивающих полеты авиации в арктической зоне округа.
Теперь офицеры гидрометеорологического подразделения могут оперативно выполнять задачи по сбору, отображению, обработке и выводу на печать различных видов метеорологической информации.
Комплекс способен принимать первичную и обработанную информацию, спутниковые снимки, формировать базы данных, выполнять синоптический анализ погоды, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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02.08.2017
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