Вооруженные силы Венгрии приняли отремонтированные в России вертолеты Ми-17



Ми-8 ВВС Венгрии

Источник: www.cavok-aviation-photos.net Ми-8 ВВС ВенгрииИсточник: www.cavok-aviation-photos.net

ЦАМТО, 2 августа. Как сообщило Министерство обороны Венгрии, 25 июля на авиабазе "Сольнок" состоялась официальная церемония возвращения в боевой состав ВС страны четырех вертолетов Ми-17, прошедших ремонт в России.

В мероприятии принял участие министр обороны Венгрии Иштван Шимичко.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Венгрии объявило тендер на проведение ремонта четырех многоцелевых вертолетов Ми-17 ВС страны (с опционом на ремонт еще одного Ми-17) в феврале 2016 года. Бюджет проекта составил 3,9 млрд. форинтов (14 млн. долл.). Четыре компании претендовали на заключение контракта. По результатам оценки предложений победителем был признан российский холдинг "Вертолеты России", с которым в июле 2016 года было заключено соглашение на проведение капитального ремонта машин.

Как сообщалось ранее, восстановленные вертолеты были доставлены в Венгрию в конце мая.

По заявлению И.Шимичко, российская компания провела капитальный ремонт вертолетов надлежащим образом. Как заявлено, в результате работ, проведенных на мощностях Новосибирского авиаремонтного завода, ресурс вертолетов увеличен на 8 лет или 2 тыс. летных часов. В частности, выполнены работы по ремонту двигателей и восстановлению фюзеляжей вертолетов, заменены лопасти несущего и рулевого винтов, электропроводка и гидравлика.

Как планируется, пятый Ми-17 ВС Венгрии будет отремонтирован в сентябре в рамках отдельного соглашения.

Отвечая на вопрос венгерского информационного агентства MTI, министр заявил, что укрепление Вооруженных сил Венгрии означает и укрепление НАТО в целом. По его словам, у Альянса отсутствуют намерения избавиться от пригодного для применения оборудования только по той причине, что оно произведено не в стране НАТО.

По заявлению министра, в результате проведенного ремонта срок службы Ми-17 продлен до момента закупки новых вертолетов, что предусмотрено программой развития вооруженных сил Zrinyi 2026. При этом в течение некоторого периода времени Ми-17 и новые вертолеты (по мере их получения) будут применяться совместно.