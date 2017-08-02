На СНСЗ начались подготовительные работы к началу строительства пятого корабля противоминной обороны для ВМФ РФ



Головной базовый тральщик «Александр Обухов» проекта 12700 переводится из Санкт-Петербурга в Кронштадт для прохождения заводских ходовых испытаний, 02.12.2015

Источник: RussianArms Головной базовый тральщик «Александр Обухов» проекта 12700 переводится из Санкт-Петербурга в Кронштадт для прохождения заводских ходовых испытаний, 02.12.2015Источник: RussianArms

ЦАМТО, 2 августа. На Средне-Невском судостроительном заводе (входит в ОСК) начались подготовительные работы к началу строительства пятого (четвертого серийного) корабля противоминной обороны для Военно-морского флота России.

Подготовительные работы включают в себя сборку матрицы, в которой в последующем начнется формирование монолитной корпусной оболочки корабля.

Корабли противоминной обороны строятся на заводе с применением технологии вакуумной инфузии, которая позволяет изготавливать крупногабаритные конструкции из полимерных композитных материалов с повышенными физико-механическими свойствами.

Торжественная церемония закладки корабля запланирована на конец IV квартала 2017 года, сообщает пресс-служба АО "СНСЗ".

Головной корабль серии "Александр Обухов", построенный и переданный заказчику в 2016 году, уже выполняет задачи в составе ВМФ. Продолжается строительство еще трех серийных кораблей.