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На СНСЗ начались подготовительные работы к началу строительства пятого корабля противоминной обороны для ВМФ РФ

03.08.2017 ЦАМТО 231 0
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Тральщик «Александр Обухов»
Головной базовый тральщик «Александр Обухов» проекта 12700 переводится из Санкт-Петербурга в Кронштадт для прохождения заводских ходовых испытаний, 02.12.2015
Источник: RussianArms

ЦАМТО, 2 августа. На Средне-Невском судостроительном заводе (входит в ОСК) начались подготовительные работы к началу строительства пятого (четвертого серийного) корабля противоминной обороны для Военно-морского флота России.

Подготовительные работы включают в себя сборку матрицы, в которой в последующем начнется формирование монолитной корпусной оболочки корабля.

Корабли противоминной обороны строятся на заводе с применением технологии вакуумной инфузии, которая позволяет изготавливать крупногабаритные конструкции из полимерных композитных материалов с повышенными физико-механическими свойствами.

Торжественная церемония закладки корабля запланирована на конец IV квартала 2017 года, сообщает пресс-служба АО "СНСЗ".

Головной корабль серии "Александр Обухов", построенный и переданный заказчику в 2016 году, уже выполняет задачи в составе ВМФ. Продолжается строительство еще трех серийных кораблей.
02.08.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Продукция
Александр Обухов
Компании
СНСЗ

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