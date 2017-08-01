Пентагон предлагает план вооружения Украины (The Wall Street Journal, США)



Украинские солдаты во время встречи с Петром Порошенко на военной базе рядом с Житомиром

Источник: © AP Photo, Efrem Lukatsky Украинские солдаты во время встречи с Петром Порошенко на военной базе рядом с ЖитомиромИсточник: © AP Photo, Efrem Lukatsky

Американские чиновники утверждают, что предложение, ожидающее одобрения со стороны Белого дома, должно сдержать агрессию России.

Пентагон и Госдеп США разработали планы поставок на Украину противотанковых ракет и другого оружия и ждут одобрения со стороны Белого дома, как утверждают американские чиновники. Тем временем, Киев продолжает сражаться с сепаратистами, получающими поддержку России, а отношения между Москвой и Вашингтоном висят на волоске.

Американские военные чиновники и дипломаты утверждают, что оружие, которое они охарактеризовали как средство обороны, предназначено для сдерживания агрессивных действий Москвы, которая, как говорят США и другие, поставляла танки и другое сложное вооружение, а также предоставляла военных советников мятежникам, борющимся против киевского правительства.

С тех пор как Россия в 2014 году вторглась в Крым и аннексировала его, а потом начала поддерживать русскоговорящих повстанцев на востоке страны, Вашингтон, с осторожностью относящийся к возможности эскалации конфликта, существенно ограничил свою поддержку военного командования Киева до так называемого нелетального оружия и проведения учений.

Высокопоставленный чиновник из администрации сказал, что решение о поставке вооружения еще не было принято и не обсуждалось на встрече на тему России, проходившей на высшем уровне в Белом доме на прошлой неделе. Чиновник сказал, что президенту Дональду Трампу не сообщали об этом плане и его позиция по этому вопросу неизвестна.

Некоторые американские и украинские чиновники говорят, что принятие окончательного решения Белым домом может растянуться на несколько месяцев.

Любое решение о предоставлении Украине оружия повлечет за собой серьезное ухудшение отношений между Вашингтоном и Москвой. Россия заявила, что вышлет сотни американских дипломатов, после того как на прошлой неделе конгресс США одобрил новый пакет экономических санкций против России.

Пресс-секретарь Пентагона подполковник Мишель Л. Балданца (Michelle L. Baldanza) заявила, что США не "исключает возможности" обеспечения "летальных средств обороны Украине". Министр обороны США Джеймс Мэттис (James Mattis) поддержал план, по сообщениям чиновников США.

Пресс-секретарь Госдепа не сразу ответил на просьбу прокомментировать ситуацию.

Когда администрация Обамы рассматривала возможность поставок оружия на Украину, она встретила значительное сопротивление со стороны канцлера Германии Ангелы Меркель и других лидеров стран-союзников, и вместо этого поставила Киеву РЛС ближнего действия, бинокли ночного видения и другое оборудование.

Германия и Франция до сих пор скептически настроены к идее поставок оружия на Украину, опасаясь, что такие действия увеличат напряжение и углубят местный конфликт. Однако, по заявлению американских чиновников, они ожидают, что союзники (возможно, в их число войдет Великобритания, Канада, Польша и Литва) будут готовы согласиться на расширение военной помощи.

"Действительно, очень важно не усугублять существующую ситуацию", - заявил советник британской службы национальной безопасности Марк Седуэлл (Mark Sedwell). "По ту сторону восточной границы уже возникало множество волнений".

По данным ООН, с 2014 года за время конфликта на Украине погибли около 10 тысяч человек. Российская поддержка мятежников приостановилась, после того как в июле 2014 года ракетой российского производства земля-воздух был сбит малайзийский пассажирский самолет, по данным международного расследования.

Американские чиновники говорят, что, по их мнению, конфликт усилился, участились случаи нарушения режима прекращения огня, а попытки примирения встали на месте.

"Уровень насилия несколько вырос за последнее время, - говорит генерал Кертис Скапарротти (Curtis Scaparrotti), высокопоставленный командующий НАТО и США. "Русские поставляют технику, некоторые виды своей новейшей техники, они обеспечивают косвенную поддержку через военных советников".

Российские чиновники долго отрицали поддержку сепаратистов и критиковали Запад за инициативу по организации учений украинской армии. Российские чиновники заявили недавно, что любые действия США по отправке оружия на Украину будут еще больше угрожать попыткам восстановления мира.

В рамках предложения Пентагона и Госдепа США поставит на Украину противотанковое оружие, скорее всего, ракеты Javelin, в также противовоздушное оружие, в дополнение к другим видам вооружения. Украина давно хотела получить ракеты Javelin для оказания сопротивления российской бронетехнике в захваченных мятежниками областях.

Американские чиновники, однако, заявили, что план состоит в развертывании противотанковых ракет в украинских войсках, расположенных вдали от линии фронта: таким образом политики стремятся снизить риск эскалации и сгладить критику, связанную с тем, что эти действия послужат стимулом для усиления агрессии Киевом.

Ракеты Javelin и их пусковые установки являются легковесными, и обычно их переносят команды из двух человек, то есть они крайне мобильны.

Если Украина будет использовать оружие не по назначению, Вашингтон может принять решение о прекращении своей поддержки и технического обеспечения.

Курт Фолькер (Kurt Volker), назначенный специальным представителем США на Украине в июле этого года, встретился с европейскими чиновниками на прошлой неделе и сообщил, что решение об обеспечении "оружия для самообороны" возможно, но необязательно, по словам участников этих дискуссий.

Чиновники сообщили, что, по мнению господина Фолькера, в следующие несколько месяцев, перед выборами в России, назначенными на март 2018 года, на Украине открывается небольшое окно возможностей для прогресса, однако только усиление мер против Москвы за ее продолжающееся вмешательство на Украину может вызвать какие бы то ни было перемены в сложившейся ситуации.

Выступая публично, господин Фолькер преуменьшил роль, которую поставки оружия на Украину могут сыграть в эскалации конфликта с Россией.

Высокопоставленный украинский чиновник заявил в понедельник, что предложение Пентагона может помочь убедить Россию сократить свои действия на востоке Украины. По словам чиновника, в соответствии с общепринятым в Киеве мнением, американское оружие будет использоваться только в "случае крайней необходимости", а не во время регулярных боев с сепаратистскими силами.

Мнения американских и европейских чиновников в вопросе о том, как Москва отреагирует на новые поставки оружия, разделились. Одни считают, что они подтолкнут Москву вновь сесть за стол переговоров, другие - что они поспособствуют дальнейшей эскалации конфликта российскими военными силами.

Учитывая рост насилия на Украине и инициативы сепаратистов (например, заявление об учреждении собственного правительства), некоторые западные чиновники считают, что попытки усилить давление не приведут к ухудшению обстановки.

Администрация Трампа пыталась найти точки соприкосновения с Россией. Москва и Вашингтон с умеренным успехом создали зону безопасности на юго-западе Сирии, а теперь присматриваются к другим подобным зонам.

Однако расширение сотрудничества весьма усложнилось расследованием конгресса, связанным со вмешательством Москвы в президентские выборы 2016 года в США и предполагаемыми связями России с командой Трампа.

В работе над статьей принимали участие Пол Сонн (Paul Sonne) и Дион Ниссенбаум (Dion Nissenbaum) из Вашингтона.

Джулиан Барнс (Julian E. Barnes), Фелисия Шварц (Felicia Schwartz), Лоуренс Норман (Laurence Norman)