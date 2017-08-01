Военнослужащие из 18 стран участвуют в АрМИ-2017 в Казахстане
|
|
Преодоление "Эльбрусского кольца" на АрМИ-2016
Источник: cska.ru
Всего для участия в состязаниях в республику прибыли порядка 400 военнослужащих из разных государств
АСТАНА, 1 августа. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Торжественная церемония открытия казахстанского этапа Армейских международных игр (АрМИ-2017) состоялась во вторник на 40-ой военной базе "Отар" в Жамбылской области республики. Дал старт состязаниям министр обороны республики Сакен Жасузаков.
"Армейские игры - уникальное мероприятие международного масштаба, которое мало чем отличается от крупнейших мировых спортивных первенств. Для нас дело чести провести их в Казахстане на самом высоком уровне", - сказал Жасузаков, слова которого приводит пресс-служба Минобороны Казахстана.
Конкурсы "Мастера артиллерийского огня", "Снайперский рубеж" и "Соревнование расчетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)" в рамках Армейских международных игр пройдут в Казахстане со 1 по 9 августа.
В конкурсе "Мастера артиллерийского огня" от каждого государства будет участвовать команда в составе 21 человека. Им предоставят бронетранспортеры МТЛБ (многоцелевой тягач легкий бронированный), автоматы, минометы и гранатометы. В конкурсе "Снайперский рубеж" от каждой страны будет участвовать команда в составе 11 человек. Для проведения конкурса им выдадут снайперские винтовки Драгунова (СВД) с оптическим прицелом и ночным прицелом "Аселсан".
В конкурсе "Соревнование расчетов БПЛА" от каждого государства примет участие команда в составе 10 человек. Им предоставят комплекс с БПЛА самолетного типа (малой дальности), оснащенный оптико-электронной полезной нагрузкой и двигателем внутреннего сгорания, радиус действия БПЛА - до 100 км. Команды также получат комплекс с БПЛА самолетного типа (ближнего действия), оснащенный оптико-электронной полезной нагрузкой и электрическим двигателем, радиус действия БПЛА - до 40 км.
В церемонии открытия АрМИ-2017 приняли участие казахстанские барабанщики, домбристы и военный оркестр Минобороны республики. Они выступили в сопровождении современной боевой техники - бронированных колесных машин "Арлан" и танков Т-72Б. Рота десантников продемонстрировала приемы рукопашного боя с оружием. Кульминацией программы стали показательные выступления пилотажных групп на боевых самолетах и вертолетах, состоящих на вооружении казахстанской армии.
|
01.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
22.02.2017 "Ратники" идут
04.07.2017 Бряцая своим и чужим
16.06.2017 Россию на международном этапе "Суворовского натиска" представит команда ДВОКУ
13.06.2017 Танкисты ЮВО выиграли Всеармейские соревнования по танковому биатлону
06.06.2017 На полигоне под Волгоградом открылись всеармейские соревнования по танковому биатлону
31.05.2017 Всеармейские игры по "Танковому биатлону" и "Суворовскому натиску" пройдут в июне
19.10.2016 Тульские новинки на параде и на передовой
09.06.2016 Беспилотники обеспечивают объективность судейства этапа танкового биатлона