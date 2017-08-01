Москва и Аккра намерены развивать российско-ганские отношения
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МИД РФ. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол Ганы в России Кодзо Кпоку Алабо подтвердили, что Москва и Аккра настроены на дальнейшее развитие российско-ганских отношений, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Встреча дипломатов прошла в Москве в связи с завершением миссии Алабо в Москве и отъездом на родину.
"В ходе состоявшейся беседы был подтвержден обоюдный настрой Москвы и Аккры на дальнейшее развитие всего комплекса традиционно дружественных российско-ганских отношений, включая поддержание доверительного политического диалога, расширение связей в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях", - сказано в сообщении.
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01.08.2017
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