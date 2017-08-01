Москва и Аккра намерены развивать российско-ганские отношения



МИД РФ. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Максим Блинов МИД РФ. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол Ганы в России Кодзо Кпоку Алабо подтвердили, что Москва и Аккра настроены на дальнейшее развитие российско-ганских отношений, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Встреча дипломатов прошла в Москве в связи с завершением миссии Алабо в Москве и отъездом на родину.

"В ходе состоявшейся беседы был подтвержден обоюдный настрой Москвы и Аккры на дальнейшее развитие всего комплекса традиционно дружественных российско-ганских отношений, включая поддержание доверительного политического диалога, расширение связей в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях", - сказано в сообщении.