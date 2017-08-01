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Ракеты "Ангара-А5В" и "Ангара-А5М" получат модернизированные универсальные модули

02.08.2017 ТАСС 351 0
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РН «Ангара-А5»
Ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5»
Источник: Андрей Моргунов / Минобороны РФ

Следующий пуск тяжелой ракеты планируется на 2018 год

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Ракеты-носители "Ангара-А5В" и "Ангара-А5М" получат более мощные и надежные ступени, чем у "Ангары-А5", следует из материалов Центра им. Хруничева (предприятие, изготавливающее модули и ракеты "Ангара").

"В основе конструкции ракеты-носителя - применение модифицированных универсальных ракетных модулей УРМ-1М и УРМ-2М, разрабатываемых с максимальным использованием задела по УРМ-1 и УРМ-2 семейства ракет "Ангара". Модуль УРМ-1М универсален для носителей "Ангара-А5М" и "Ангара-А5В", - говорится в материалах, имеющихся в распоряжении ТАСС.

Ракеты-носители семейства "Ангара" спроектированы по принципу применения универсальных ракетных модулей. В легкой "Ангаре-А1.2" используется один УРМ-1 на первой ступени и один УРМ-2 на второй. В "Ангаре-А5" стоит четыре УРМ-1 на первой ступени, один УРМ-1 - на второй ступени, один УРМ-2 - на третьей ступени. В ракетах "Ангара-А5М" и "Ангара-А5В" планируется использование модифицированных УРМ.

Модули УРМ-1М будут отличаться от УРМ-1 и УРМ-2, в частности, применением двигателей РД-191М с повышенной тягой (вместо РД-191), введением в пневмогидравлические системы подачи топлива резервных агрегатов для обеспечения надежности и безопасности, применением бортовых систем на основе отечественной элементной базы, а также рядом других конструктивных отличий, направленных на улучшение надежности, снижение массы и стоимости ракеты.

Как отмечается в документе, "Ангара-А5М" создается на базе "Ангары-А5" с максимальным сохранением основных конструкторских решений изделия-прототипа, путем реализации доработок, значительно повышающих технико-экономические характеристики. После создания "Ангары-А5М", планируется перейти к разработке ракеты-носителя тяжелого класса повышенной грузоподъемности "Ангара-А5В". Она будет создана путем замены кислородно-керосинового блока УРМ-2 "Ангары- А5М" кислородно-водородной ступенью.

Первые пуски ракет "Ангара-1.2ПП" и "Ангара-А5" состоялись в 2014 году. Следующий пуск тяжелой ракеты планируется на 2018 год. Ранее сообщалось, что первый пуск ракеты "Ангара-А5М" с космодрома Восточный планируется на 2021 год.
01.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Продукция
Ангара
РД-191
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Проекты
Восточный Космодром

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