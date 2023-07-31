"США находятся в радиусе действия этой ракеты"



Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын во время осмотра стратегической баллистической ракеты дальнего радиуса действия "Хвасон-12" ("Марс-12"). Фотография опубликована агентством ЦТАК 15 мая 2017 года

Источник: KCNA/Reuters Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын во время осмотра стратегической баллистической ракеты дальнего радиуса действия "Хвасон-12" ("Марс-12"). Фотография опубликована агентством ЦТАК 15 мая 2017 годаИсточник: KCNA/Reuters

Пентагон разработал план по уничтожению ядерного оружия КНДР

В конце прошлой недели ВС США и их южнокорейский союзник запустили шквал ракет в территориальных водах Республики Корея. Это стало своего рода ответом на испытание утром в пятницу Северной Кореей эффективной межконтинентальной баллистической ракеты. "Газета.Ru" разбиралась в особенностях военно-политической обстановки на Корейском полуострове.

По заявлению командования 8-й американской армии, дислоцированной в Южной Корее, ВС США запустили серию высокоточных ракет ATACMS. Это произошло спустя всего несколько часов после испытания Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты, которая, как считают специалисты, обладает радиусом действия не менее 10 тыс. км и способна поразить Нью-Йорк или Сан-Диего. Иными словами, Северная Корея показала способность ударить по континентальной части США.

После запуска МБР Северной Кореи председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джо Данфорд и командующий вооруженными силами США в зоне Тихого океана адмирал Гарри Харрис пригласили председателя Объединенного комитета начальников штабов Республики Корея генерала Ли Сун-чжина. Во время встречи Данфорд и Харрис еще раз подтвердили неизменные обязательства перед своим союзником - Республикой Кореей. Все трое также обсудили военные варианты ответа.

Дэвид Райт, соруководитель Союза обеспокоенных ученых, написал на своем веб-сайте, что особенности испытания МБР КНДР показывают, что крупнейшие американские города теперь находятся в пределах досягаемости этого носителя ОМУ.

"Лос-Анджелес, Денвер, Чикаго точно находятся в радиусе действия этой ракеты. Бостон и Нью-Йорк - под вопросом, - написал Райт, - разве что Вашингтон, округ Колумбия, может быть за пределами боевого радиуса новой МБР КНДР".

Однако Райт отмечает, что "важно иметь в виду, что мы не знаем, какой полезный груз может поднять эта ракета. Если он был легче, чем фактическая боеголовка, то ракета не достигнет заявленных ранее дальностей полета".

Джошуа Поллак, эксперт по нераспространению из Института Миддлбери международных исследований в Монтерее, Калифорния, был менее уверен, что 45-минутное время полета гарантирует дальность полета в 10 тыс. км. Однако аналитик считает, что даже при этом Северная Корея в состоянии считать военно-морскую базу США в Сан-Диего целью.

В этой связи сухопутные войска ВС США опубликовали документ №3-90.40, название которого можно перевести как "Объединенные усилия по борьбе с оружием массового уничтожения". В нем приводятся американские доктринальные установки по нейтрализации ОМУ в гипотетическом вооруженном конфликте.

Соответствующие статьи и параграфы этой разработки фокусируют внимание командиров и штабов ВС США на основных деталях операций подразделений и частей американской армии по борьбе с ОМУ. Акцент делается на действия бригадных боевых групп (BCT, Brigade Combat Teams). Иными словами, боевые бригады регулярной армии ВС США будут иметь дело в предполагаемом конфликте с ядерным, биологическим или химическим оружием.

Хотя руководство сухопутных войск ВС США не упоминает в этих доктринальных установках Северную Корею, многие рекомендации документа предполагают, что именно в эту страну придется вводить значительные по численности формирования американских сухопутных войск.

Независимо от того, является ли одной из целей операции смена режима, американские войска встретятся на территории Кореи с производством, хранением и средствами запуска оружия массового уничтожения.

Документ №3-90.40, разработанный сухопутными войсками США, по оценке американских экспертов, представляет собой любопытную смесь стандартных боевых терминов и концепций с поиском и уничтожением ОМУ. При нанесении поражения врагу, которое обычно рассматривается как конечная цель боевых действий, подразделениям и частям ставятся задачи по поиску и уничтожению ОМУ.

Предполагается при любом потенциальном использовании противником ОМУ атаковать такие уязвимые точки, как средства транспортировки и хранения оружия массового поражения. При этом ставится задача ликвидировать ОМУ, находящееся в распоряжении противника, в максимально короткие сроки.

В первую очередь, с учетом печального опыта Ирака, необходимо с помощью всех средств разведки максимально точно определить места дислокации оружия массового уничтожения, полагают разработчики документа. Это в значительной мере повлияет на обоснованность принимаемых в дальнейшем решений на всех управленческих уровнях, причем существенно выше уровня бригады.

Руководство сухопутным войскам США №3-90.40 описывает усилия по борьбе с ОМУ как общевойсковую операцию. Операция CWMD (Combating Weapons of Mass Destruction, борьба с оружием массового уничтожения) требует, полагают разработчики документа, уникальной смеси возможностей вооружения и военной техники, равно как и усилий личного состава, которые должны вести к вполне конкретным целям. По мнению американских аналитиков, в ходе операции требуется решить, по крайней мере, восемнадцать различных задач - от возможных работ по дегазации и дезактивации местности до информационных атак на противника.

Особый акцент при этом делается на организацию и ведение разведки с целью вскрытия мест складирования ОМП вероятного противника. В документе детализируются действия по захвату ОМУ и предотвращению любых возможностей по уходу противника с ядерными боеприпасами и бомбами (снарядами) с нервно-паралитическим газом.

Руководство №3-90.40 также включает несколько сценариев, чтобы на примерах проиллюстрировать, как бригада сухопутных войск ВС США могла бы действовать в условиях угрозы применения противником ОМП.

В документе детально описываются действия подразделений и частей сухопутных войск США по ведению радиационной, химической и биологической разведки, сбору данных об обстановке, выявлению и оценке масштабов и последствий применения противником ОМУ, разрушений радиационно и химически опасных объектов, обеспечению защиты личного состава от радиоактивных, отравляющих, других токсичных веществ и биологических средств.

Кроме того, детально описываются действия подразделений и частей ВС США по захвату ядерных боевых частей и их носителей.

"На бумаге у американцев получается все очень гладко, - пояснил "Газете.Ru" заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Констатин Макиенко, - однако удастся ли реализовать подобный план без развязывания ядерной войны на Корейском полуострове на практике - большой вопрос".

По словам эксперта, вторжение сухопутных войск США может привести к всенародному сопротивлению интервентам. В подобных условиях и наряду с труднодоступной горно-лесистой местностью армия США в таком вооруженном конфликте все свои технологические преимущества может и не проявить.

Но самое основное, по словам аналитика, будет не в полной мере решена главная задача - предотвращение применения на Корейском полуострове оружия массового уничтожения и ракетных обстрелов городов и густонаселенных районов Республики Корея. То, что в случае внешнего вооруженного вторжения режим Ким Чен Ына без колебаний примет решение на применение оружия массового уничтожения, полагает эксперт, сомнений не вызывает.

Михаил Ходаренок