Самолет впервые взлетел с электромагнитной катапульты в море



Истребитель F/A-18F "Super Hornet" испытательной эскадрильи ВМС США VX-23 совершает первые взлеты и посадки с авианосца CVN-78 "Gerald R. Ford"

Источник: sandrermakoff.livejournal.com Истребитель F/A-18F "Super Hornet" испытательной эскадрильи ВМС США VX-23 совершает первые взлеты и посадки с авианосца CVN-78 "Gerald R. Ford"Источник: sandrermakoff.livejournal.com

Washington Post сообщает о состоявшемся 28 июля на новейшем американском авианосце Gerald R. Ford первом пуске и посадке истребителя F/A-18F Super Hornet с использованием новой технологии – электромагнитной катапульты EMALS (Electromagnetic Aircraft Launch System).

Ранее испытания осуществлялись только на наземных комплексах. Возможность установки и эксплуатации новой катапульты подвергалась сомнению со стороны профильных специалистов, утверждавших об отсутствии технической и экономической целесообразности замены парового аналога на данное изделие.

Первым носителем электромагнитной катапульты стал обозначенный корабль, стоивший американской казне 12,9 млрд. долл. Дональд Трамп, утвердив его передачу в боевой состав ВМС США, назвал авианосец "сто тысячетонным посланием миру".