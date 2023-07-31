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Самолет впервые взлетел с электромагнитной катапульты в море

01.08.2017 Военно-промышленный курьер 84 0
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F/A-18F "Super Hornet"
Истребитель F/A-18F "Super Hornet" испытательной эскадрильи ВМС США VX-23 совершает первые взлеты и посадки с авианосца CVN-78 "Gerald R. Ford"
Источник: sandrermakoff.livejournal.com

Washington Post сообщает о состоявшемся 28 июля на новейшем американском авианосце Gerald R. Ford первом пуске и посадке истребителя F/A-18F Super Hornet с использованием новой технологии – электромагнитной катапульты EMALS (Electromagnetic Aircraft Launch System). 

Ранее испытания осуществлялись только на наземных комплексах. Возможность установки и эксплуатации новой катапульты подвергалась сомнению со стороны профильных специалистов, утверждавших об отсутствии технической и экономической целесообразности замены парового аналога на данное изделие.

Первым носителем электромагнитной катапульты стал обозначенный корабль, стоивший американской казне 12,9 млрд. долл. Дональд Трамп, утвердив его передачу в боевой состав ВМС США, назвал авианосец "сто тысячетонным посланием миру".
31.07.2017
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Страны
США
Продукция
F-18
Super Hornet
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Gerald R. Ford
Авианосец

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