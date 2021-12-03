"Не рассчитали силы". Что американцы решили сделать с авианосцами

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Ввод в строй новейшего американского авианосца "Джеральд Форд" могут снова перенести на неопределенный срок. Формально плавучий аэродром — в составе флота, но выполнять боевые задачи не в состоянии. Чтобы его достроить, не хватает комплектующих — приходится разбирать на запчасти другие корабли. Что происходит с гордостью ВМС США — в материале РИА Новости.

"Трудный ребенок"

Пандемия коронавируса сказалась и на американской судостроительной отрасли: упал уровень производства, нарушились цепочки поставок. В Вашингтоне признают: подрядчики не обеспечили вовремя комплектующими авианосец "Джеральд Форд" — головной в серии. По планам он должен быть готов к службе уже в следующем году. И в условиях цейтнота приходится идти на крайние меры.

Американский авианосец CVN-78 Gerald R. Ford Источник изображения: © Фото : U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Ridge Leoni

"Нехватка деталей, необходимых для достройки CVN-78 "Джеральд Форд", привела к тому, что мы вынуждены позаимствовать их у второго авианосца проекта — CVN-79 "Джон Кеннеди", — рассказал журналистам официальный представитель ВМС США Клей Досс. — Речь о контроллерах двигателей, источниках питания, небольших насосах, концевых выключателях, приводах клапанов для различных систем по всему кораблю и ряде других комплектующих".

Досс подчеркнул, что "технический каннибализм" — хоть и вынужденная, но достаточно распространенная в военной промышленности мера. По его словам, когда строительство новых кораблей полностью освоят, наладится и производство запчастей в необходимых количествах. В ВМС утверждают: несмотря на "донорство" "Джона Кеннеди", флоту его передадут в срок — к 2024-му.

Однако могут возникнуть другие сложности. Суперавианосец для американской промышленности — крайне "трудный ребенок".

Давние проблемы

"Джеральд Форд" разрабатывали с середины 1990-х на замену первого американского атомного авианосца "Энтерпрайз", который на службе с 1960-х. Новый плавучий аэродром заложили в 2005-м, осенью 2013-го спустили на воду. Это крупнейший боевой корабль в мире: водоизмещение — более 100 тысяч тонн.

Длина — 337 метров, ширина — 78, высота — 76. Два ядерных реактора мощностью по 700 мегаватт разгоняют этого гиганта до 30 узлов (56 километров в час). Автономность плавания неограниченная — надо только запасаться провиантом раз в три месяца.

Президент США Дональд Трамп принял участие в церемонии спуска на воду нового авианосца американских ВМС Gerald Ford Источник изображения: © AFP 2021 / JIM WATSON

В авиакрыле около сотни машин: истребители F/A-18E/F Super Hornet, "невидимки" F-35C, самолеты электронного противодействия EA-18G Growler, разведчики E-2D Hawkeye и транспортные C-2 Greyhound. Также авианосец может брать на борт вертолеты MH-60R/S и беспилотники. Экипаж — более 4,5 тысячи человек, хотя конструкторы и старались автоматизировать все по максимуму.

Отдать "Джеральд Форд" в эксплуатацию собирались в 2016-м. Но, как сообщило агентство Bloomberg, корабль провалил проверку на боеспособность: еще до первого выхода в море обнаружились такие неисправности, которые можно устранить только перепроектированием. Особенно разочаровали электромагнитные аэрофинишеры. Рассчитанные на прием 1600 самолетов, на практике они справились лишь с 25. А электромагнитная катапульта вместо четырех тысяч взлетов обеспечила четыреста.

Беззащитен против ракет

К тому же комиссию Пентагона не устроили самолетоподъемники — выявили дефекты, способные негативно сказаться на всех системах корабля. Проблему не решили до сих пор — из 11 устройств штатно действуют только два. Наконец, на предварительных испытаниях выходили из строя радиолокационные станции, созданные специально для новых авианосцев.

Тем не менее 8 апреля 2017-го "Джеральд Форд" вышел в море, а 31 мая его зачислили в ВМС. Однако в плавании довольно быстро сломались опорные подшипники гребных валов. Ремонтировали несколько месяцев. В 2018-м на ходовых испытаниях забарахлила силовая установка. В ВМС пояснили: "Есть затруднения с преобразованием энергии, вырабатываемой ядерными реакторами, во вращение гребных винтов". Авианосец пришлось буксировать на базу.

Через год он снова застрял у причала из-за сбоев силовой установки. Конечно, новые корабли часто сталкиваются с "детскими болезнями", однако американский авианосец как будто преследует злой рок. К тому же из-за многочисленных поломок его стоимость выросла с 10,5 до 13 миллиардов долларов — это серьезно даже для оборонного бюджета США. В Вашингтоне начали сомневаться: действительно ли нужны такие крупные и дорогие корабли?

Авианосец USS Gerald R. Ford (CVN-78) Источник изображения: © Flickr / Official U.S. Navy Page

Отчасти это связано и с тем, что они слишком легкая цель для новейших гиперзвуковых ракет.

Российский флот уже в 2022-м получит перспективный комплекс "Циркон". Дальность полета ракеты превысит радиус действия палубных самолетов американских авианосцев, а скорость — около девяти чисел Маха — сделает ее неуязвимой для корабельных систем ПВО. Американские аналитики признали: "Циркон" продырявит любой корабль ВМС США.

"Это оружие позволяет из любой точки мирового океана нанести удар по любой цели, — рассказал в эфире радио Sputnik генерал-майор запаса Владимир Богатырев. — При этом отразить атаку фактически невозможно, учитывая гиперзвуковую скорость ракеты и возможности маневрирования при подлете к объекту, на который она нацелена. "Цирконы" делают бесполезной любую систему противоракетной обороны. И наши так называемые партнеры это знают и боятся".

Ранее СМИ сообщали о запуске в серию противокорабельных "Цирконов" для надводных кораблей и подводных лодок.