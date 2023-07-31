Заместитель председателя коллегии ВПК России Олег Бочкарев посетил ОНПП «Технология» c рабочим визитом
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Заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Олег Бочкарев на ОНПП «Технология»
Источник: https://technologiya.ru/
Заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Олег Бочкарев познакомился с этапами производства высокотехнологичной продукции ОНПП «Технология». В ходе визита ему был представлен проект Госкорпорации Ростех по созданию всероссийской системы управления авиахимработами.
Олег Бочкарев посетил композитное, стекольное и керамическое производства. Также замглавы коллегии ВПК был представлен проект Госкорпорации Ростех по созданию всероссийской системы управления авиахимработами. Олег Бочкарев осмотрел специализированный самолет для выполнения авиахимработ Т-500, серийным выпуском которого в рамках проекта займутся ОНПП «Технология» совместно с Фирмой «МВЕН» и познакомился с летно-техническими характеристиками воздушного судна.
|Заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Олег Бочкарев на ОНПП «Технология»
|Источник: https://technologiya.ru/
«Мы все сегодня работаем над очень важной задачей, которую поставил Президент — над диверсификацией производства. Нам интересен проект «Технологии», потому что это реальный вклад, который делают наши оборонщики в данную работу», - отметил Олег Бочкарев.
Активная диверсификации производства, прежде всего, за счет увеличения присутствия на гражданском рынке — одна из стратегических задач ОНПП «Технология». По итогам прошлого года доля выручки предприятия от реализации гражданской продукции составила 24,5% в структуре доходов, что является лучшим показателем среди предприятий ОПК Калужской области. Серийное производство полевых авиационных комплексов для сельского хозяйства, включающих самолет Т-500 и наземные заправщики, является одним из перспективных гражданский направлений.
«Т-500 воплощает самые передовые технологии. У нас получилась надежная экономичная машина. Потребность в этом авиационном комплексе оказалась выше, чем предполагалось изначально. Решено увеличить объем выпуска этих крылатых машин до 120 в год», - подчеркнул генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.
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31.07.2017
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принадлежат ОАО "ОНПП "Технология"
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