Командующий группировкой РФ в Сирии поздравил экипаж фрегата "Адмирал Эссен" с Днем ВМФ
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Сторожевой корабль "Адмирал Эссен"
Источник: Объединенная Судостроительная Корпорация
ЦАМТО, 31 июля. Командующий российской группировкой в Сирийской Арабской Республике (САР) генерал-полковник Сергей Суровикин во время обхода парадного строя кораблей в сирийском порту Тартус поднялся на борт фрегата "Адмирал Эссен" и поздравил его экипаж с Днем Военно-морского флота.
Ранее в порту Тартус, где расположен пункт материально-технического обеспечения ВМФ и который впервые принимает парад в честь Дня ВМФ РФ, на российских кораблях и судах были торжественно подняты Государственный флаг Российской Федерации и флаг ВМФ. Военно-морской парад за пределами России проводился впервые в истории.
Генерал-полковник Сергей Суровикин вместе с командиром соединения ВМФ в Средиземном море Павлом Ясницким провели обход парадного строя кораблей на противолодочном катере "Грачонок", который выполняет задачи по обеспечению безопасности сил в порту Тартус. В сопровождении представителей российского посольства в Сирии и Минобороны САР они поднялись на борт фрегата "Адмирал Эссен", где поздравили экипаж с Днем ВМФ России.
Ранее новейший фрегат "Адмирал Эссен" вместе с фрегатом "Адмирал Григорович" и подводной лодкой "Краснодар" нанес совместный ракетный удар по объектам боевиков на территории Сирии. По данным российских военных, за время боевой службы в Средиземном море "Адмирал Эссен" прошел более 15 тысяч морских миль.
Справочно:
Россия и Сирия в январе этого года подписали соглашение о расширении и модернизации пункта обеспечения ВМФ РФ в сирийском Тартусе, а также протокол, определяющий условия размещения самолетов российских ВКС в Сирии.
Соглашение РФ и Сирии по пункту материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе действует в течение 49 лет, оно носит оборонительный характер и не направлено против других стран, подчеркивается в тексте документа. Им предусмотрено, в частности, что одновременно в порту Тартус могут находиться 11 российских военных кораблей, включая суда с ядерной энергетической установкой, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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31.07.2017
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