Владимир Путин направил приветствие организаторам, участникам и гостям Армейских международных игр "АРМИ-2017"
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Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по гособоронзаказу с руководящим составом министерства обороны РФ и оборонно-промышленного комплекса РФ (ОПК). 17 мая 2017
Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев
ЦАМТО, 31 июля. Президент Росси Владимир Путин на правил приветствие организаторам, участникам и гостям Армейских международных игр "АРМИ-2017", которые пройдут с 29 июля по 12 августа. Ниже приветствие В.Путина приведено в изложении пресс-службы Кремля.
В.Путин: "Рад приветствовать организаторов, участников и гостей Армейских международных игр.
Эти состязания военных профессионалов проводятся уже в третий раз, и с каждым годом расширяется их программа и география, растет число команд из разных стран, которые демонстрируют свое воинское мастерство и на суше, и на море, и в воздухе, проявляют лучшие качества, необходимые на военной службе: выучку и дисциплину, умение действовать слаженно и четко, а также способность быстро принимать решения, от которых в реальной боевой обстановке зависит не только успех операции, но и жизнь товарищей.
Уверен, что нынешние Армейские международные игры помогут обменяться опытом, сравнить возможности различных образцов вооружения и техники, но главное – будут укреплять традиции партнерства и взаимовыручки, послужат развитию сотрудничества не только военных ведомств разных стран, но и наших народов.
Желаю всем участникам удачи и новых побед, а зрителям – ярких впечатлений!"
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31.07.2017
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