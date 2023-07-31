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Владимир Путин направил приветствие организаторам, участникам и гостям Армейских международных игр "АРМИ-2017"

01.08.2017 ЦАМТО 82 0
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Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по гособоронзаказу с руководящим составом министерства обороны РФ и оборонно-промышленного комплекса РФ (ОПК). 17 мая 2017
Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

ЦАМТО, 31 июля. Президент Росси Владимир Путин на правил приветствие организаторам, участникам и гостям Армейских международных игр "АРМИ-2017", которые пройдут с 29 июля по 12 августа. Ниже приветствие В.Путина приведено в изложении пресс-службы Кремля.

В.Путин: "Рад приветствовать организаторов, участников и гостей Армейских международных игр.

Эти состязания военных профессионалов проводятся уже в третий раз, и с каждым годом расширяется их программа и география, растет число команд из разных стран, которые демонстрируют свое воинское мастерство и на суше, и на море, и в воздухе, проявляют лучшие качества, необходимые на военной службе: выучку и дисциплину, умение действовать слаженно и четко, а также способность быстро принимать решения, от которых в реальной боевой обстановке зависит не только успех операции, но и жизнь товарищей.

Уверен, что нынешние Армейские международные игры помогут обменяться опытом, сравнить возможности различных образцов вооружения и техники, но главное – будут укреплять традиции партнерства и взаимовыручки, послужат развитию сотрудничества не только военных ведомств разных стран, но и наших народов.

Желаю всем участникам удачи и новых побед, а зрителям – ярких впечатлений!"
31.07.2017
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