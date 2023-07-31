Госпрограмму вооружения на 2018-2025 годы планируют утвердить осенью
|
|
Дмитрий Рогозин и Владимир Путин
Источник: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Новая государственная программа вооружения (ГПВ) России на 2018-2025 годы должна быть утверждена осенью, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
Рогозин упомянул о проекте авианосца, создание которого может быть предусмотрено ГПВ, и подчеркнул, что военная промышленность и наука готовы к его реализации.
"Оговорюсь: если он (проект - ред.) будет утвержден в новой программе вооружения (а ее должны утвердить осенью)", - сказал Рогозин в интервью газете "Комсомольская правда".
Как подчеркнул вице-премьер, если заказчик посчитает, что "такие плавучие аэродромы, способные работать на дальних театрах военных действий", нужны, то промышленность этот проект реализует.
Ранее Рогозин заявлял, что решение о необходимости появления авианосцев в новой ГПВ будет приниматься ближе к 2025 году. Вице-премьер также сообщал, что осенью программу представят президенту Владимиру Путину, а в декабре должно быть принято соответствующее решение правительства.
У ВМФ сегодня есть только один авианосец - сданный в 1991 году тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", который сейчас готовится к ремонту. Модернизация корабля начнется в 2018 году. После обновления он сможет прослужить флоту еще 20 лет, отмечают специалисты.
|
31.07.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
03.07.2017 "Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
30.06.2017 Важно знать не только Украине: частная разведка США раскрыла военные планы Кремля
22.07.2016 Строит ли Россия космический ядерный бомбардировщик? (The National Interest, США)
23.08.2013 "Переносить задания гособоронзаказа из-за Минфина мы не можем"
31.07.2013 Авианосцы амбиций
30.01.2013 Западные СМИ: почему в России строят новый авианосец?
31.07.2017 Величие флота: зачем России грандиозный военно-морской парад
24.07.2017 Гиперзвуковые ракеты и роботы. Россия поборется за превосходство в море