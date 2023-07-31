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Рогозин: РФ пока продолжит поставку ракетных двигателей для США

01.08.2017 ТАСС 116 0
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Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин
Источник: © Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Вице-премьер РФ отметил, что США не могут отделить свой сегмент и сделать его самостоятельным, потому что американцам "не на чем запускать свои ракеты"

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Россия пока намерена продолжить поставки ракетных двигателей для США. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в субботу в интервью телеканалу "Россия 24".

"Не только ракетные двигатели. Они интересно говорят: в чем они заинтересованы, они это стараются не трогать. Они говорят: "Космос вне политики". Мы принимаем во внимание лозунг "Космос вне политики, но ничто не вечно под луной", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

США не прекращают сотрудничество с РФ в космической сфере, так как "американцам невозможно отделить свой сегмент и сделать его самостоятельным, им не на чем запускать свои ракеты", добавил Рогозин.

Соглашение между Москвой и Вашингтоном, которое предусматривало поставки в США 101 двигателя РД-180 и оценивалось примерно в $1 млрд, было заключено в 1997 году. Ранее Конгресс США из-за обострения отношений с Россией ввел запрет на использование двигателей после 2019 года, но затем отменил его, когда стало ясно, что свои двигатели в течение ближайших лет в США созданы не будут. Сразу же после этого консорциум ULA заказал у НПО "Энергомаш" дополнительно еще 20 РД-180 до 2020 года.
31.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
США
Продукция
РД-180
Компании
ULA
Энергомаш им. Глушко
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год

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