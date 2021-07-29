Полномочный представитель Президента РФ в СФО Сергей Меняйло посетил Улан-Удэнский авиационный завод



Визит полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло на Улан-Удэнский авиационный завод

Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ru/uuaz/ Визит полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло на Улан-Удэнский авиационный заводИсточник: http://www.russianhelicopters.aero/ru/uuaz/

Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, временно исполняющий обязанности Главы республики Бурятия Алексей Цыденов в рамках рабочей поездки по Бурятии посетили Улан-Удэнский авиационный завод холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех). В ходе визита гости оценили ход работ по запуску в производство нового вертолета Ка-226Т, изготовление серийных вертолетов Ми-171А2. Особое внимание делегация уделила вертолету Ми-171 с санитарным модулем.

Отмечая изменения по сравнению с предыдущим визитом на завод полпред Президента отметил, что предприятие стабильно, объемы производства в сравнении с прошлым годом увеличились. «Есть заказы, в том числе и инозаказы, есть перспективы выпуска продукции гражданского назначения: вертолетов санавиации, вертолетов для работ в Арктике, вертолетов-салонов для перевозок… Самое главное – есть перспективы для дальнейшей работы завода. Вертолеты производства УУАЗ могут все, это техника широкого спектра применения. Это показал и прошедший недавно авиасалон МАКС, где завод был представлен очень достойно», – отметил он.

Визит полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло на Улан-Удэнский авиационный завод Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ru/uuaz/

В ходе визита Сергея Меняйло в сопровождении врио Главы Республики Бурятии Алексея Цыденова, управляющего директора У-УАЗ Леонида Белых посетил завод агрегатной сборки, цех окончательной сборки и летно-испытательную станцию, где познакомился с перспективными наработками предприятия.

Визит полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло на Улан-Удэнский авиационный завод Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ru/uuaz/

Управляющий директор У-УАЗ Леонид Белых, говоря об итогах Московского авиа-космического салона подчеркнул: «Шли переговоры с Росгвардией и другими структурами, которые готовы покупать наши вертолеты. Для нас МАКС был успешным. Часть техники уже возвращается с выставки. Один наш вертолет будет участвовать в выставке «Армия-2017», - рассказал Леонид Белых.

Визит полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло на Улан-Удэнский авиационный завод Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ru/uuaz/

Врио Главы Республики Бурятии Алексей Цыденов подчеркнул, что значение Улан-Удэнского авиационного завода для экономики Республики Бурятия сложно переоценить. Республика ориентирована на то, чтобы завод развивался, поступали заказы, чтобы появилась новая продукция в долгосрочной перспективе. «Авиатехника У-УАЗ уже используется и в лесоохране, и в санитарной авиации, и для перевозок пассажиров и грузов в региональном сообщении, также возможно использование перспективного регионального самолета. Улан-Удэнский авиационный завод – одно из важнейших промышленных предприятий Республики Бурятия, которое вносит весомый вклад в повышение обороноспособности России. У-УАЗ является системообразующим заводом для экономики Бурятии – одним из крупнейших налогоплательщиков региона и его важнейшим производственным центром», – подчеркнул он.