Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Полномочный представитель Президента РФ в СФО Сергей Меняйло посетил Улан-Удэнский авиационный завод

28.07.2017 ОАО "У-УАЗ" 253 0
0
Понравилась новость?
 0
Меняйло на У-УАЗ
Визит полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло на Улан-Удэнский авиационный завод
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ru/uuaz/

Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, временно исполняющий обязанности Главы республики Бурятия Алексей Цыденов в рамках рабочей поездки по Бурятии посетили Улан-Удэнский авиационный завод холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех). В ходе визита гости оценили ход работ по запуску в производство нового вертолета Ка-226Т, изготовление серийных вертолетов Ми-171А2. Особое внимание делегация уделила вертолету Ми-171 с санитарным модулем.


Отмечая изменения по сравнению с предыдущим визитом на завод полпред Президента отметил, что предприятие стабильно, объемы производства в сравнении с прошлым годом увеличились. «Есть заказы, в том числе и инозаказы, есть перспективы выпуска продукции гражданского назначения: вертолетов санавиации, вертолетов для работ в Арктике, вертолетов-салонов для перевозок… Самое главное – есть перспективы для дальнейшей работы завода. Вертолеты производства УУАЗ могут все, это техника широкого спектра применения. Это показал и прошедший недавно авиасалон МАКС, где завод был представлен очень достойно», – отметил он.


Визит полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло на Улан-Удэнский авиационный завод
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ru/uuaz/

В ходе визита Сергея Меняйло в сопровождении врио Главы Республики Бурятии Алексея Цыденова, управляющего директора У-УАЗ Леонида Белых посетил завод агрегатной сборки, цех окончательной сборки и летно-испытательную станцию, где познакомился с перспективными наработками предприятия.


Визит полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло на Улан-Удэнский авиационный завод
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ru/uuaz/

Управляющий директор У-УАЗ Леонид Белых, говоря об итогах Московского авиа-космического салона подчеркнул: «Шли переговоры с Росгвардией и другими структурами, которые готовы покупать наши вертолеты. Для нас МАКС был успешным. Часть техники уже возвращается с выставки. Один наш вертолет будет участвовать в выставке «Армия-2017», - рассказал Леонид Белых.


Визит полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло на Улан-Удэнский авиационный завод
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ru/uuaz/

Врио Главы Республики Бурятии Алексей Цыденов подчеркнул, что значение Улан-Удэнского авиационного завода для экономики Республики Бурятия сложно переоценить. Республика ориентирована на то, чтобы завод развивался, поступали заказы, чтобы появилась новая продукция в долгосрочной перспективе. «Авиатехника У-УАЗ уже используется и в лесоохране, и в санитарной авиации, и для перевозок пассажиров и грузов в региональном сообщении, также возможно использование перспективного регионального самолета. Улан-Удэнский авиационный завод – одно из важнейших промышленных предприятий Республики Бурятия, которое вносит весомый вклад в повышение обороноспособности России. У-УАЗ является системообразующим заводом для экономики Бурятии – одним из крупнейших налогоплательщиков региона и его важнейшим производственным центром», – подчеркнул он.
28.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ОАО "У-УАЗ"
Материал передан ВПК.name правообладателем
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
КА-226
КА-226Т
Ми-17
Ми-8АМТ
Компании
Вертолеты России
Росгвардия
Ростех
У-УАЗ
Проекты
Арктика

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.07 05:42
  • 227
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 29.07 05:27
  • 21
Крылья специальных операций
  • 29.07 04:27
  • 22
Российские УДК с возможностями ПЛО и ПКО
  • 29.07 03:34
  • 9
Россия собирается построить суперавианосец, которому не суждено быть спущенным на воду (El Confidencial, Испания)
  • 29.07 03:31
  • 82
Минобороны обсуждает создание самолета с вертикальным взлетом для нового авианосца
  • 29.07 02:35
  • 4
Минобороны США заключило контракт на поставку первой серийной партии ПКР большой дальности LRASM
  • 29.07 01:21
  • 9
Российская сверхтяжелая ракета будет способна вывести на орбиту не менее 70 тонн груза
  • 28.07 21:48
  • 35
Модульные корветы усилили «морскими убийцами»
  • 28.07 19:56
  • 80
SpaceX планирует занять две трети рынка коммерческих пусков, оставив РФ менее 10%
  • 28.07 19:17
  • 2
Главком озвучил план по перевооружению подразделений ВДВ
  • 28.07 18:10
  • 68
На пороге - 258 МиГ-35
  • 28.07 17:42
  • 3
Минобороны РФ до конца года получит первые пять двигателей для модернизированных ракетоносцев Ту-160М2
  • 28.07 15:58
  • 2
КРЭТ оборудовал сто самолетов Су-34 комплексом «Хибины-10В»
  • 28.07 15:55
  • 2
Мотострелковое соединение под Самарой получило более тысячи комплектов экипировки "Ратник"
  • 28.07 15:13
  • 5
Минобороны получило во II квартале "Искандер-М", 11 самолетов и шесть вертолетов
другие обсуждаемые темы