Мотострелковое соединение под Самарой получило более тысячи комплектов экипировки "Ратник"



Экипировка «Ратник». Фото: twower.livejournal.com Экипировка «Ратник». Фото: twower.livejournal.com

Мотострелковое соединение Центрального военного округа в Самарской области получило на вооружение более тысячи комплектов новейшей боевой экипировки "Ратник", сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

""Ратник" представляет собой модульную систему, состоящую из 10 различных подсистем, которая может изменяться в зависимости от боевой ситуации, климатических условий и других параметров", — говорится в сообщении пресс-службы.

Комплект экипировки состоит более чем из 40 элементов, в том числе оружия, систем прицеливания, индивидуальной бронезащиты, навигации и целеуказания.