Мотострелковое соединение под Самарой получило более тысячи комплектов экипировки "Ратник"
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Экипировка «Ратник». Фото: twower.livejournal.com
Мотострелковое соединение Центрального военного округа в Самарской области получило на вооружение более тысячи комплектов новейшей боевой экипировки "Ратник", сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
""Ратник" представляет собой модульную систему, состоящую из 10 различных подсистем, которая может изменяться в зависимости от боевой ситуации, климатических условий и других параметров", — говорится в сообщении пресс-службы.
Комплект экипировки состоит более чем из 40 элементов, в том числе оружия, систем прицеливания, индивидуальной бронезащиты, навигации и целеуказания.
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27.07.2017
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NagaN
215
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№2
28.07.2017 15:55
Цитата, Враг сообщ. №1
Автоматы новые всё ещё не получили?Так пока еще марафон "Кто больше занесет в МО" между ковровцами и калашматами не закончен.
К концу года решат, что калаш - это сила, и вообще - наше фсё. (и тут я согласен).
И ковровцам тоже что-нибудь от ГЗ откинут. (и с этим я тоже согласен).
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