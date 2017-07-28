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Мотострелковое соединение под Самарой получило более тысячи комплектов экипировки "Ратник"

28.07.2017 RNS 877 2
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Экипировка «Ратник». Фото: twower.livejournal.com

Мотострелковое соединение Центрального военного округа в Самарской области получило на вооружение более тысячи комплектов новейшей боевой экипировки "Ратник", сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

""Ратник" представляет собой модульную систему, состоящую из 10 различных подсистем, которая может изменяться в зависимости от боевой ситуации, климатических условий и других параметров", — говорится в сообщении пресс-службы.

Комплект экипировки состоит более чем из 40 элементов, в том числе оружия, систем прицеливания, индивидуальной бронезащиты, навигации и целеуказания.
27.07.2017
Права на данный материал
принадлежат RNS
Материал размещен правообладателем
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Страны
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Компании
Минoбороны РФ

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
FR
Враг
8098
№1
28.07.2017 15:47
Автоматы новые всё ещё не получили?
0
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RU
NagaN
215
№2
28.07.2017 15:55
Цитата, Враг сообщ. №1
Автоматы новые всё ещё не получили?
Так пока еще марафон "Кто больше занесет в МО" между ковровцами и калашматами не закончен.
К концу года решат, что калаш - это сила, и вообще - наше фсё. (и тут я согласен).
И ковровцам тоже что-нибудь от ГЗ откинут. (и с этим я тоже согласен).
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