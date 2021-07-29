Ростех оборудует федеральные трассы зарядками для электромобилей



Зарядка электромобиля ВАЗ-1817 «Ellada» от универсальной электрозарядной станции «ФОРА»

Источник: http://патриотам.рф/ Зарядка электромобиля ВАЗ-1817 «Ellada» от универсальной электрозарядной станции «ФОРА»Источник: http://патриотам.рф/

В рамках проекта будет построено 100 станций, в том числе для городской инфраструктуры

Госкорпорация Ростех презентовала в Краснодаре образец зарядной станции, совместимой со всеми электрическими транспортными средствами. Подобные же станции «Микрон молния» мощностью 50 кВт будут установлены на федеральных трассах «Дон» и «Кавказ» в рамках комплексного проекта «Электо». Станции производятся предприятием Ростеха, входящим в Объединенный холдинг «Росэлектроника» – КПЗ «Каскад». Первые 12 зарядок появятся уже в этом году.

Комплексный проект «Электо», помимо установки станций на федеральных трассах, включает в себя и развитие городской инфраструктуры: запуск такси и системы каршеринга на базе электромобилей. Проект реализуется ООО «Электо» совместно с Госкорпорацией Ростех, администрацией Краснодарского края, ПАО «Россети», ЗАО «Рено Россия». Стоимость проекта – 1,3 млрд рублей. Большинство комплектующих станций Ростеха отечественного производства, что позволяет существенно уменьшить их стоимость. Благодаря высокой мощности станции смогут обеспечить до 80% заряда автомобиля за полчаса. В рамках проекта будет построено 100 станций, первые 12 появятся уже в этом году.

Для служб каршеринга и такси планируется приобрести около 500 автомобилей Nissan и Renault. В рамках проекта станции будут установлены в Краснодаре, Тамани, Анапе, Новороссийске, Геленджике, Туапсе, Горячем Ключе и Адлере.

Становление рынка электромобилей происходит по нескольким направлениям: за счет развития корпоративного парка крупных компаний и распространения инфраструктуры ЭЗС отдельных регионов и городов при поддержке властей. Краснодарский край нацелен на активное развитие инфраструктуры и привлечение туристов, что невозможно без акцента на сохранение экологии.

Но Краснодарский край не единственный регион, где появится сеть ЭЗС. Ранее холдинг КРЭТ Госкорпорации Ростех и «Российские сети» заключили соглашение о взаимодействии в сфере создания и развития электрозарядной инфраструктуры для электротранспорта на территории Российской Федерации. Предприятия Концерна с 2016 года производят станции с медленным зарядом «Фора-АС» и модернизируют их модели для одновременной зарядки двух автомобилей. Уже разработаны и поставлены на производство станции «Фора-DC» различной модификации для быстрого заряда автомобилей. Помимо этого предприятие производит ультрабыструю зарядную станцию, стандартизированную под нужды производителей электробусов для городских пассажирских перевозок. На данный момент мощность предприятия позволяет выпускать до 1000 единиц оборудования в месяц.

Напомним, что ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об оборудовании автозаправочных станций зарядными колонками для транспортных средств с электродвигателями.