КРЭТ отрабатывает отдельные элементы искусственного интеллекта для дронов
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Стенд КРЭТ на Международном авиасалоне «Фарнборо-2014»
Источник: http://kret.com/
Предполагается, что беспилотник сможет сам взлететь, добраться до места выполнения задачи и принять решение о ее выполнении
МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) отрабатывает отдельные элементы искусственного интеллекта с целью создания беспилотников, способных самостоятельно принимать решения. Об этом сообщил в интервью ТАСС советник первого заместителя гендиректора КРЭТ Владимир Михеев.
"Мы работаем над написанием программ, чтобы в будущем можно было создать полностью автономный беспилотник с искусственным интеллектом [ИИ], который сможет сам взлететь, добраться до места выполнения задачи и принять решение о ее выполнении", - сказал Михеев.
По его словам, концерн представил на авиасалоне МАКС-2017 программный продукт, который позволяет исследовать отдельные особенности ИИ.
"Мы вводим в программу определенные условия, ставим для них задачи, запускаем виртуальные вертолеты и самолеты, смотрим, как они справляются. Пока не всегда удачно: летательные аппараты могут зависнуть над каким-то районом, имеют трудности с идентификацией объектов, не хотят выполнять боевую задачу, неправильно докладывают", - рассказал Михеев.
"Но это уже отработка отдельных составляющих искусственного интеллекта. На этих ошибках виртуального мира мы набираемся опыта и обучаем дроны будущего", - добавил он.
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27.07.2017
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