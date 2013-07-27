УкрОборонПром испытал новую ракетную систему на базе дрона Фантом-2
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Украинский ракетный комплекс на базе беспилотной платформы "Фантом-2"
Источник: diana-mihailova.livejournal.com
ГК "Укроборонпром" на военном полигоне в Черниговской области, провел испытания новейшего ракетного комплекса на базе беспилотной платформы "Фантом-2", сообщает сетевое издание "Военный Информатор" со ссылкой на defence-blog.com.
Специалистами концерна был разработан проект интеграции универсального пускового модуля с ракетами РС-80 на базе беспилотного наземного комплекса Фантом-2.
|Украинский ракетный комплекс на базе беспилотной платформы "Фантом-2"
|Источник: diana-mihailova.livejournal.com
Согласно сообщению концерна, "Фантом-2" получил новое шасси 8х8 и удлиненную платформу, которая позволяет разместить на нем более мощные боевые модули. Для отработки новой боевой машины, на него был установлен боевой модуль с ракетами типа РС-80, которые позволяют создать эффект "Града" на поле боя.
|Украинский ракетный комплекс на базе беспилотной платформы "Фантом-2"
|Источник: diana-mihailova.livejournal.com
Новый комплекс представляет собой высокомобильную дистанционно управляемую наземную платформу с установленной на ее борту пусковой установкой для 20 неуправляемых ракет типа РС-80 разработки ГАХК "Артем". Новые ракеты представляет собой модернизацию советских неуправляемых снарядов типа С-8 калибром 80-мм.
Ракетные снаряды РС-80 спроектированы, прежде всего, для вооружения ударных вертолетов армейской авиации и самолетов с использованием штатных пусковых блоков, но могут также применяться с наземных пусковых установок, но это снижает радиус их действия.
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26.07.2017
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