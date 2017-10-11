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Украина надеется на совместное с США производство оружия

12.10.2017 РИА Новости 119 0
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ГК "Укроборонпром"
Стенд украинского государственного концерна "Укроборонпром".
Источник: Укроборонпром

ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Киев надеется производить оружие совместно с США и, возможно, продавать оружие Вашингтону, заявил в Ассоциации сухопутных сил ВС США в Вашингтоне посол Украины в США Валерий Чалый.

Чалый охарактеризовал как "очень интересную" недавнюю речь министра обороны США Джеймса Мэттиса, в которой речь шла в том числе и о международном сотрудничестве.

"Для нас это означает новые возможности продавать уникальное военное оборудование, которое мы производим на Украине", - заявил Чалый, которого цитирует пресс-служба американской ассоциации. Он также отметил возможность "совместного производства военного оборудования и боеприпасов". "На мой взгляд, это еще важнее, чем просто продавать или покупать оборонительное оружие", - сказал Чалый.

В свою очередь гендиректор концерна "Укроборонпром" Роман Романов заявил, что Украина является "надежным партнером" в оборонной индустрии.

"Мы приехали сюда, чтобы показать наши знания и потенциал, показать, что мы можем быть партнерами… Мы не политики, мы готовы разрабатывать, производить и поставлять (оружие)", - сказала в свою очередь журналу Foreign Policy представитель "Укроборонпрома" Роксолана Шейко.

Госконцерн "Укроборонпром" впервые представляет разработки украинского оборонно-промышленного комплекса на международной выставке вооружения AUSA-2017 (Association of the US Army) в Вашингтоне. В частности, представлена беспилотная наземная бронемашина "Фантом-2". Также представлены бронемашины, минометы, модернизированные танки, ракетно-артиллерийское вооружение и другое вооружение.
11.10.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
США
Украина
Продукция
F-4
Компании
Укроборонпром

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