"Виктору Черномырдину" тесно на Балтзаводе



Проектное изображение многофункционального линейного дизель-электрического ледокола проекта 22600 (ЛК-25) "Виктор Черномырдин"

Источник: morvesti.ru Проектное изображение многофункционального линейного дизель-электрического ледокола проекта 22600 (ЛК-25) "Виктор Черномырдин"Источник: morvesti.ru

ОСК передает ледокол Адмиралтейским верфям

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) пытается ускорить затянувшиеся сроки выпуска новых ледоколов, перераспределяя их между предприятиями. По данным “Ъ”, дизель-электрический ЛК-25 "Виктор Черномырдин" стоимостью 11 млрд руб., заложенный и спущенный на воду на Балтзаводе, достроят Адмиралтейские верфи. Балтзавод сосредоточится на атомных ЛК-60, строительство которых, как и ЛК-25, сильно запаздывает. Между тем проблемы со сроками уже ставят под вопрос финансирование сдачи ЛК-25.

Как выяснил “Ъ”, ледокол ЛК-25 "Виктор Черномырдин" достроят Адмиралтейские верфи ОСК. Об этом рассказали “Ъ” источники в отрасли и подтвердили в ОСК. Контракт на ЛК-25 за 7,9 млрд руб. ФГУП "Росморпорт" заключил с ОСК в 2011 году, но с тех пор ледокол подорожал. В конце 2013 года пришлось остановить строительство на полгода из-за перепроектирования, а падение рубля в 2014–15 годах привело к удорожанию импортного оборудования. Собеседники “Ъ” на БЗС оценивают текущую стоимость ЛК-25 в 11 млрд руб. В конце 2016 года на достройку "Виктора Черномырдина" заводу не хватало 2,5 млрд руб., в начале 2017 года правительство дало 700 млн руб. на компенсацию убытков от девальвации. То есть не хватало еще 1,8 млрд руб.

Президент ОСК Алексей Рахманов говорил “Ъ” на прошлой неделе, что БЗС остается основным строителем и сдатчиком ЛК-25. Передачу судна Адмиралтейским верфям он назвал "примером синергии" в ОСК: "Это исключительно техническое, а точнее, логистическое решение, которое позволит нам сдать ледокол в срок". "Нас сильно подвели поставщики, и БЗС вынужден был сместить на год строительство атомных ледоколов. Завод в ситуации пиковой загрузки: нужно заканчивать одновременно ЛК-25, плавучую атомную станцию и ЛК-60,— отмечает глава ОСК.— На БЗС сейчас будет спускаться на воду корпус следующего ледокола проекта ЛК-60 (“Сибирь”), занята вся причальная стенка". А у Адмиралтейских верфей на 12 месяцев образовались свободные нормочасы, говорит Алексей Рахманов.

Адмиралтейские верфи специализируются на неатомных подводных лодках, за последние годы завод построил шесть субмарин проекта 636.1 "Варшавянка". В течение месяца начнется строительство новой серии из шести подлодок, кроме того, на верфи заканчивается строительство ледокола "Илья Муромец" для ВМФ. В течение пяти лет верфи построят два сторожевых корабля ледового класса проекта 23550.

Собеседники “Ъ” в отрасли отмечают, что после спуска на воду "Сибири" рабочей части достроечной набережной БЗС действительно может не хватить, а на Адмиралтейских верфях между "Ильей Муромцем" и сторожевыми кораблями наметился разрыв в два-три года. Верфи и раньше участвовали в строительстве ледоколов на БЗС: как и Выборгский судостроительный завод и "Северная верфь", предприятие собирало металлоконструкции и передавало их БЗС. Но о переводе ЛК-25 на достроечную набережную Адмиралтейских верфей раньше речи не шло, уверены собеседники “Ъ”.

При этом вопрос финансирования достройки открыт. "Идет процесс сверки взаиморасчетов, оценка выполненных, но еще не принятых работ, говорить о цифрах пока преждевременно",— отмечают в ОСК. В Минэкономики “Ъ” по этому вопросу направили в Минтранс и Росморречфлот (там это не комментируют). ЛК-25 строят в рамках ФЦП "Развитие транспортной системы" и включено в федеральную адресную инвестпрограмму, добавили в Минэкономики. В Минпромторге “Ъ” сообщили, что вопрос выдачи дополнительных средств не рассматривается и "не задавался".

По информации “Ъ”, год назад достроить ЛК-25 предлагали Выборгскому заводу, но там отказались из-за отсутствия допфинансирования. Гендиректор Адмиралтейских верей Александр Бузаков имеет серьезный аппаратный вес в отрасли, "достраивать ЛК-25 себе в убыток он точно не будет",— уверен собеседник “Ъ” в отрасли. "Раз он решил взять ледокол, значит, его строительство дофинансируют",— добавляет он.

Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, говорит, что Минтранс и Росморречфлот не согласны с продлением срока сдачи ледокола, на котором на совещании настаивала ОСК. "Росморпорт" подал в суд, и, если ледокол не будет сдан в сентябре 2018 года, то ФГУП будет настаивать на штрафах, говорит собеседник “Ъ”, кроме того, ОСК уже предупреждали, что за еще один срыв сроков она будет "отвечать головами". Источник “Ъ” не уверен, что Росморречфлот предоставит дополнительное финансирование с учетом того, что Минпромторг и так уже направил 700 млн руб.

Герман Костринский, Санкт-Петербург; Анастасия Веденеева