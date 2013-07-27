Шойгу: РФ вынуждена наращивать потенциал Южного военного округа в ответ на угрозы извне



Сергей Шойгу

Источник: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС Сергей ШойгуИсточник: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

По словам министра обороны, иностранные государства наращивают военное присутствие у российских границ, считая угрозой действия РФ на Ближнем Востоке и в Закавказье

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС./. Россия вынуждена повышать боевые возможности Южного военного округа, принимая симметричные меры по нейтрализации угроз национальной безопасности, заявил в среду министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

"В этих условиях Россия вынуждена принимать симметричные меры по нейтрализации возникающих угроз национальной безопасности, проводить мероприятия стратегического сдерживания, повышать боевые возможности Южного военного округа", - сказал Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

По его словам, с апреля в Румынии на постоянной основе размещено 16 самолетов тактической авиации США и Великобритании. С начала года только США выполнили более 130 разведывательных полетов у наших южных рубежей. Кроме того, несколько дней назад на западном побережье Черного моря завершились крупномасштабные учения НАТО, в которых приняли участие свыше 25 тысяч военнослужащих из 22 стран.

Министр отметил, что одним из важных шагов в этом направлении стало формирование в военном округе в марте 2017 года общевойсковой армии. "Кроме того, сформированы четыре батальона военной полиции, которые в настоящее время выполняют задачи в полосах безопасности зон деэскалации на территории Сирийской Арабской Республики", - добавил Шойгу.

Глава ведомства подчеркнул, что все проводимые организационные мероприятия синхронизированы с поставками современного вооружения и военной техники. "За последние полгода в войска Южного военного округа поступило более 600 единиц вооружений и военной техники. Постоянно совершенствуется боевая выучка личного состава и подготовка органов военного управления", - сказал он, уточнив, что с начала года в Южном военном округе проведено более полутора тысяч учений, боевых стрельб и сборов.

"Таким образом, можно говорить о положительной динамике в организации и проведении мероприятий боевой подготовки", - заключил министр.

По его словам, ряд иностранных государств наращивает военное присутствие у российских границ, считая угрозой действия России на Ближнем Востоке и в Закавказье.

"Наши активные действия по стабилизации обстановки на Ближнем Востоке и поддержанию мира в Закавказье рассматриваются некоторыми странами как угроза их национальным и коалиционным интересам. Стремясь блокировать участие России в решении глобальных и региональных проблем, ряд государств не оставляют попыток использовать военную силу для достижения геополитических целей и наращивают военное присутствие вблизи российских границ", - сказал Шойгу.

Приоритетное стратегическое направление

Шойгу также заявил, что юго-западное стратегическое направление остается одним из приоритетных для Вооруженных сил.

"Одним из приоритетных направлений деятельности Вооруженных сил остается обеспечение безопасности Российской Федерации на юго-западном стратегическом направлении", - сказал министр.

В январе 2017 года министр на аналогичном мероприятии в Минобороны указывал на необходимость укрепления войск на этом направлении в связи с кризисом на юго-востоке Украины и деятельностью международных террористических организаций и группировок на территории Северного Кавказа.

Новая техника ВДВ

Более 3 тыс. образцов военной техники поступило в Воздушно-десантные войска за последние два года, сообщил министр.

"За последние два года в ВДВ проведен ряд важных организационно-штатных мероприятий. Созданы пять разведывательных и шесть танковых подразделений, поставлено более трех тысяч новых и модернизированных образцов вооружения и военной специальной техники", - сказал Шойгу.

Он отметил, что ВДВ отводится важная роль при выполнении Южным военным округом задач по нейтрализации военных угроз России и ее союзникам.

"В связи с этим уделяем особое внимание совершенствованию их боевого состава, повышению боевых возможностей, оснащению современным вооружением и военной техникой, средствами разведки и радиоэлектронной борьбы", - сказал министр.

По его словам, укомплектованность военнослужащими по контракту выросла более чем в полтора раза. "На 20% повысилась интенсивность подготовки войск. Военнослужащими совершено более 100 тыс. парашютных прыжков. Кроме того, десантировано более 100 объектов вооружения, военной техники и грузов, в том числе в Сирии", - добавил Шойгу.

Также отмечается, что Минобороны в ближайшее время завершит создание двух батальонов Воздушно-десантных войск и поставит десантникам две тысячи новых образцов военной техники.

"В наших ближайших планах - завершить формирование двух отдельных батальонов, поставить в ВДВ более двух тысяч новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники", - сказал Шойгу.

Также планируется объединить подготовку младших специалистов смежных специальностей ВДВ, морской пехоты, а также подразделений войсковой и специальной разведки.

"Совместно с командованием Северного флота продолжается подготовка подразделений Воздушно-десантных войск к выполнению задач в Арктической зоне", - добавил Шойгу.

В 2017 году прошли первые командно-штабные учения с десантированием и переброской войск на большие расстояния. Одновременно три соединения были задействованы в учениях, которые проходили в Крыму, и два соединения - в Псковской области.

"Следует отметить, что развитие Воздушно-десантных войск идет по многим направлениям. Это не только повышение военного потенциала, но и совершенствование системы управления, материально-технического обеспечения, инфраструктуры и учебно-материальной базы", - заключил министр.