Армия РФ в 2017 году получит 19 модульных комплексов для отбора контрактников
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Министерство обороны РФ
Источник: ИТАР-ТАСС / Сергей Карпов
Комплексы уже есть в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Хабаровске и в парке "Патриот"
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы России получат в этом году 19 новейших модульных комплексов для отбора кандидатов на военную службу по контракту. Об этом в ходе Единого дня военной приемки заявил статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ генерал армии Николай Панков.
"Сегодня комплекс уже принят на снабжение, первые пять образцов поступили в пункты отбора Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Хабаровска, а также парка "Патриот". В текущем году планируются к поставке еще 14 комплексов", - перечислил он. Панков напомнил, что впервые прототип комплекса был представлен на форуме "Армия-2015". Главкомы видов Вооруженных сил, командующие военными округами, флотами и родами войск одобрили его разработку, а их пожелания были учтены при отработке технического задания.
"Отличительными особенностями комплекса являются модульное исполнение, высокая проходимость и автономность, и как следствие, возможность эксплуатации в широком диапазоне природных и климатических условий", - отметил замминистра обороны.
Комплекс состоит из мобильного модуля отбора и информационно-сценического модуля. Первый представляет собой съемный кузов-контейнер, установленный на шасси автомобиля повышенной проходимости. В комплект поставки входит необходимая мебель, офисное оборудование и информационный терминал. Информационно-сценический модуль размещен на автоприцепе и состоит из кузова-контейнера, трансформируемого в сцену с операторским отсеком, системы аудиовизуального и светового сопровождения, системы электропитания, обеспечения микроклимата и освещения.
"Принятие на снабжение мобильного комплекса отбора позволит расширить географию агитационного воздействия и привлечь на военную службу по контракту граждан из отдаленных населенных пунктов", - подчеркнул Панков.
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26.07.2017
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