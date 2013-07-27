Орбиту МКС скорректируют дважды в августе



Международная космическая станция

Источник: http://photoshtab.ru/ Международная космическая станцияИсточник: http://photoshtab.ru/

Плановая коррекция будет проведена с помощью космического грузовика "Прогресс МС-06"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Центр управления полетами в августе дважды скорректирует орбиту Международной космической станции, сообщили в среду в ЦУПе.

"В планах работ по МКС стоит проведение коррекции 9 и 25 августа", - сказали в Центре.

Плановая коррекция для посадки и запуска очередных пилотируемых кораблей будет проведена с помощью космического грузовика "Прогресс МС-06".

В настоящее время на борту станции работают российский космонавт Федор Юрчихин и американские астронавты Пегги Уитсон и Джек Фишер.

28 августа к МКС отправится очередная пилотируемая экспедиция, в состав которой войдут российский космонавт Сергей Рязанский, американский астронавт Рэндольф Брезник и европейский астронавт Паоло Несполи.