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Орбиту МКС скорректируют дважды в августе

27.07.2017 ТАСС 163 0
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МКС
Международная космическая станция
Источник: http://photoshtab.ru/

Плановая коррекция будет проведена с помощью космического грузовика "Прогресс МС-06"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Центр управления полетами в августе дважды скорректирует орбиту Международной космической станции, сообщили в среду в ЦУПе.

"В планах работ по МКС стоит проведение коррекции 9 и 25 августа", - сказали в Центре.

Плановая коррекция для посадки и запуска очередных пилотируемых кораблей будет проведена с помощью космического грузовика "Прогресс МС-06".

В настоящее время на борту станции работают российский космонавт Федор Юрчихин и американские астронавты Пегги Уитсон и Джек Фишер.

28 августа к МКС отправится очередная пилотируемая экспедиция, в состав которой войдут российский космонавт Сергей Рязанский, американский астронавт Рэндольф Брезник и европейский астронавт Паоло Несполи.
26.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
США
Проекты
МКС
Прогресс ТГК

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