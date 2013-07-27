Продолжение скандала вокруг закупки Израилем немецких подводных лодок
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Израильская неатомная подводная лодка Rahav (вторая типа Tanin и пятая по счету типа Dolphin) прибывает в Хайфу. 12.01.2016
Источник: AP
Как сообщает израильская газета "The Jerusalem Post" в статье Anna Ahronheim и Benjamin Weinthal "Berlin suspends submarine deal with Israel amid corruption probe", генерал в отставке и чиновник министерства обороны Израиля Амос Гилад дал показания следственному подразделению полиции Израиля Lahav 443 в ходе продолжающегося расследования спорной сделки по закупке в Германии трех неатомных подводных лодок модифицированного типа Dolphin.
Согласно Lahav 443, Гилад, бывший директор по военно-политическим вопросам министерства обороны, в настоящее время не подозревается в незаконной деятельности и добровольно давал показания.
Содержание показаний Гилада остается неизвестным.
Тем не менее полиция намекнула, что следственный статус Гилада может измениться, отметив в заявлении, что они "не обнаружили никаких доказательств коррупции, но расследование является лишь предварительным".
Между тем подписание меморандума о продаже трех подводных лодок между Германией и Израилем отложено.
Высокопоставленный дипломатический представитель подтвердил газете "Jerusalem Post", что меморандум о взаимопонимании по продаже трех подводных лодок, который должен был быть подписан послом в Германии Яковом Хадасом-Хандельманом, был отложен.
Хотя это заявление не является прямой отменой сделки, но все же драматическим развитием в деле, которое потрясло Израиль.
В июне журнал "Der Spiegel" сообщил, что Совет национальной безопасности Германии одобрил покупку Израилем трех подводных лодок общей стоимостью 1,5 млрд евро (из них 27%, субсидируется Берлином).
Однако контракт, как сообщается, включает в себя положение, дающее Берлину право отменить его, если какие-либо нарушения или уголовные преступления доказаны в результате нынешнего полицейского расследования под кодовым названием "Дело 3000".
Как сообщается, старшие должностные лица обеих стран согласились с данным условием. Высокопоставленные должностные лица Германии заявили, что важно, чтобы канцлер Германии Ангела Меркель продемонстрировала свою политику укрепления безопасности Израиля.
Фолкер Бек, депутат Партии зеленых и глава немецко-израильской парламентской группы в Бундестаге, сказал "Jerusalem Post",что, несмотря на расследование и критику вокруг продажи, Берлин не отказывается от нее.
"Германия несет особую ответственность за безопасность Израиля. Это конкретно означает, что мы поддерживаем возможности самообороны Израиля с поставкой вооружений ", - сказал он. Отсрочка подписания состоится вскоре после того, как несколько высокопоставленных должностных лиц и основных подозреваемых по этому делу были задержаны и помещены под домашний арест, в том числе личный адвокат премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дэвид Шимрон, бизнесмен Мики Ганор, бывший заместитель главы Совета национальной безопасности Авриэль Бар-Йосеф и бывший командующий ВМС Израиля Элиэзер Маром.
Пресс-секретарь Министерства обороны Германии заявил: "Израиль задумывается о приобретении дополнительных подводных лодок, которые начнутся в 2027 году, которые заменят ранее полученные подводне лодки. На различных уровнях были проведены переговоры для изучения возможной поддержки со стороны Германии, в том числе финансовой".
Пресс-секретарь продолжил: "Соглашение между Федеративной Республикой Германией и Израилем о финансовой поддержке для приобретения трех дополнительных подводных лодок для военно-морского флота Израиля для замены первой поставки не подписано".
"Что касается других вопросов, касающихся Федерального совета безопасности и отдельных случаев экспорта вооружений, особенно по предварительным вопросам или сообщениям из зарубежных СМИ, Министерство обороны не будет комментировать".
Несмотря на расследование, Шимрону разрешили вылететь в Соединенные Штаты в субботу после того, как закончился его домашний арест. Сообщается, что Шимрон подозревается в незаконном подталкивании к покупке подводных лодок немецкой группы ThyssenKrupp несмотря на возражения оборонного ведомства, в том числе министра обороны Моше Яалона.
Яалон дал показания против Нетаньяху, который не является подозреваемым в этом деле, рассказав полицейским подробности о контактах премьер-министра с немецкими должностными лицами в отношении приобретения трех подводных лодок и нескольких других военных кораблей, все из которых произошло без ведома военного руководства страны.
Яалон продолжает высказывать свое несогласие с этой сделкой, обвиняя Нетаньяху в том, что он коррумпирован и не мог быть не вовлечен в скандал.
В понедельник выяснилось, что Ганор, который заключил соглашение между Израилем и ThyssenKrupp, хочет стать государственным свидетелем в этом деле.
Представитель ThyssenKrupp Тим Пролли-Герве заявил, что компания не обнаружила конкретных признаков коррупции и "приостановила" деловые отношения с Ганором, когда обвинения против него стали известны.
"Полное разъяснение очень важно для нас. Наша компания выступает за честный бизнес. Соблюдение установленных требований является для важным и означает не просто соблюдение положений и законов".
Пролл-Герве добавил, что компания внимательно следит за разногласиями в Израиле и что, хотя внутреннее расследование временно прекратилось, компания предложила свое сотрудничество как израильским, так и немецким властям, добавив, что компания была ограничена тем, что ей не разрешили проводить собственное расследование в Израиле, поскольку это "может быть истолковано как препятствование правосудию".
Вопросы в отношении сделки по подводным лодкам появились в ноябре, когда "10-й канал" сообщил, что Шимрон работал в израильском представительстве ThyssenKrupp.
В настоящее время в Израиле есть три подводных лодки типа Dolphin и две подводные лодки модифицированного типа Dolphin (еще одна ожидается поступлением в 2018 году).
Три дополнительных подводных лодки модифицированного типа Dolphin которые не не попадут в Израль еще в ближайшие десять лет, должны заменить старые Dolphin.
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26.07.2017
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