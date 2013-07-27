Ракету "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-05" установили на стартовом комплексе Байконура
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Ракета-носитель "Союз-ФГ"
Источник: © AP Photo/Dmitri Lovetsky
Запуск корабля "Союз МС-05" запланирован на 18:41 мск 28 июля
БАЙКОНУР /Казахстан/, 26 июля. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым космическим кораблем "Союз МС-05" установлена на первой стартовой площадке ("Гагаринский старт") космодрома Байконур, сообщили ТАСС в госкорпорации "Роскосмос".
"Запуск транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-05" запланирован на 18:41 мск 28 июля", - отметили в пресс-службе госкорпорации.
В составе основного экипажа - российский космонавт Сергей Рязанский, американец Рэндольф Брезник и астронавт Европейского космического агентства Паоло Несполи (Италия). В апреле 2016 года на МКС летал "Союз МС-04" с двумя членами экипажа, на свободном третьем месте был установлен 60-килограммовый грузовой контейнер.
Полет к МКС будет проходить по укороченной шестичасовой схеме, что позволит космонавтам прибыть к стыковочному узлу модуля "Поиск" уже в 1:01 мск 29 июля. Апрельский запуск также проходил по укороченной схеме, а предыдущие три полета корабля серии "Союз МС" проходили по двухсуточной схеме, поскольку были испытательными.
На борту МКС новичков ждут российский космонавт Федор Юрчихин, американские астронавты Джек Фишер и Пегги Уитсон.
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26.07.2017
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