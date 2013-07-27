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Дальние бомбардировщики Ту-22 выполнили полет над нейтральными водами Черного моря

27.07.2017 ТАСС 209 0
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Источник: © Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС

В Минобороны РФ отметили, что в ходе воздушного патрулирования ни один иностранный военный самолет не приближался к району выполнения полетов

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22 в соответствии с планом подготовки выполнили во вторник учебно-тренировочный полет над нейтральными водами Черного моря.

Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Полет двух бомбардировщиков Ту-22 проходил в сопровождении истребителей Су-27, - отметили в военном ведомстве. - Весь полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, без нарушения границ других государств".

В ходе воздушного патрулирования ни один иностранный военный самолет к району выполнения полетов российских сверхзвуковых ракетоносцев не приближался, добавили в Минобороны РФ.
26.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Су-27
Ту-22
Компании
Минoбороны РФ

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