Дальние бомбардировщики Ту-22 выполнили полет над нейтральными водами Черного моря



Источник: © Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС Источник: © Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС

В Минобороны РФ отметили, что в ходе воздушного патрулирования ни один иностранный военный самолет не приближался к району выполнения полетов

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22 в соответствии с планом подготовки выполнили во вторник учебно-тренировочный полет над нейтральными водами Черного моря.

Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Полет двух бомбардировщиков Ту-22 проходил в сопровождении истребителей Су-27, - отметили в военном ведомстве. - Весь полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, без нарушения границ других государств".

В ходе воздушного патрулирования ни один иностранный военный самолет к району выполнения полетов российских сверхзвуковых ракетоносцев не приближался, добавили в Минобороны РФ.