Украина примет на вооружение боеприпасы объемного взрыва
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) Александр Турчинов, министр обороны Украины Степан Полторак во время посещения ГП "Киевский бронетанковый завод" 29 августа 2016 года
Источник: УНИАН
Вооруженные силы Украины получат на вооружение термобарическую гранату, осуществляющую объемный взрыв с помощью распыления и подрыва горючей смеси, сообщает УНИАН со ссылкой на секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Александра Турчинова.
"Военные Вооруженных сил Украины в ближайшее время должны получить их (боеприпасы объемного взрыва. — RNS) на вооружение", — сказал Турчинов во время испытания новых образцов вооружения и военной техники.
По его словам, новая граната, наряду с реактивным пехотным огнеметом, продемонстрировала эффективное поражение целей во время испытательного применения.
Кроме того, украинские военные также представили беспилотный авиационный комплекс "Горлица" и модернизированное беспилотное транспортное средство "Фантом-2" с ракетным вооружением на борту.
В то же время, по словам секретаря Совета нацбезопасности, украинским оборонным компаниям "не удалось значительно сократить время от разработки оружия и военной техники до ее эффективного применения в боевых условиях", несмотря на поставленные советом задачи.
Боеприпасы объемного взрыва распыляют горючее вещество в зоне применения, после чего осуществляют подрыв образовавшегося облака. Отмечается, что снаряды больших калибров по мощности сравнимы со сверхмалыми тактическими ядерными боеприпасами.
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25.07.2017
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