Украина примет на вооружение боеприпасы объемного взрыва



Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) Александр Турчинов, министр обороны Украины Степан Полторак во время посещения ГП "Киевский бронетанковый завод" 29 августа 2016 года

Источник: УНИАН Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) Александр Турчинов, министр обороны Украины Степан Полторак во время посещения ГП "Киевский бронетанковый завод" 29 августа 2016 годаИсточник: УНИАН

Вооруженные силы Украины получат на вооружение термобарическую гранату, осуществляющую объемный взрыв с помощью распыления и подрыва горючей смеси, сообщает УНИАН со ссылкой на секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Александра Турчинова.

"Военные Вооруженных сил Украины в ближайшее время должны получить их (боеприпасы объемного взрыва. — RNS) на вооружение", — сказал Турчинов во время испытания новых образцов вооружения и военной техники.

По его словам, новая граната, наряду с реактивным пехотным огнеметом, продемонстрировала эффективное поражение целей во время испытательного применения.

Кроме того, украинские военные также представили беспилотный авиационный комплекс "Горлица" и модернизированное беспилотное транспортное средство "Фантом-2" с ракетным вооружением на борту.

В то же время, по словам секретаря Совета нацбезопасности, украинским оборонным компаниям "не удалось значительно сократить время от разработки оружия и военной техники до ее эффективного применения в боевых условиях", несмотря на поставленные советом задачи.

Боеприпасы объемного взрыва распыляют горючее вещество в зоне применения, после чего осуществляют подрыв образовавшегося облака. Отмечается, что снаряды больших калибров по мощности сравнимы со сверхмалыми тактическими ядерными боеприпасами.